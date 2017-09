Evacúan a pie a pasajeros de un catamarán que quedó varado en el Río de la Plata, cerca de la costa de Olivos

Pasajeros de un catamarán que quedó varado en el Río de la Plata a 300 metros de la costa de Olivos, en el partido bonaerense de Vicente López, fueron evacuados a pie este mediodía tras una "bajante extraordinaria" del cauce, que quedó con 20 centímetros de profundidad, informaron fuentes de Prefectura. ver más fotos



"Los pasajeros están bien, la evacuación se hizo con tranquilidad, le dimos un chaleco salvavidas a cada uno, el problema es que hubo una bajante extraordinaria", dijo el jefe de Prefectura de Olivos, Horacio Aranda, en declaraciones televisivas y explicó que "hasta mañana no va a haber agua, esta era la única manera de evacuar, con un bote no se podía hacer".



Una mujer se descompuso y tuvo que ser evacuada de la embarcación llevada a cuestas por el personal de Prefectura, mientras que otra persona que sufrió un estado de shock fue trasladada al hospital de Vicente López, informó Aranda.



Los 123 pasajeros del catamarán de la empresa Libertad, que en su mayoría eran docentes de zona sur, fueron asistidos por el personal del barco y caminaron 300 metros hacia la costa luego de que la embarcación quedó varada debido a la poca profundidad del río.



"El buque sufrió una varadura sobre un fondo blando, no había riesgos para la embarcación", precisó Aranda.



El barco partió a 1 de la madrugada de hoy desde el Puerto de Olivos con motivo de una fiesta que iba a tener lugar arriba del barco, sin embargo cerca de las 4.50 de la madrugada la embarcación encalló, por lo que se llamó a Prefectura para dar aviso de la varadura y se decretó la emergencia.



"Fue horrible, no teníamos respuesta de nadie, quedamos en la nada", retrató Liliana, docente de Berazategui, en declaraciones a la señal TN al arribar a la zona del puerto tras haber sido rescatada.



"Tuvimos mucho miedo", reconoció la mujer, quien denunció que "el que organizó el evento se fue a dormir" y que "no había nada en regla" en la embarcación, que fue contratada por una compañera de ella por Internet.



"Vamos a hacer un sumario administrativo y veremos cuáles fueron las causales de este incidente", aseguró Aranda.



Al llegar a la orilla, personal del Same y de la municipalidad de Vicente López atendieron a los pasajeros, quienes luego de recibir frazadas, guantes, medias y bebidas calientes por el frío, se fueron por sus propios medios.