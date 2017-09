San Fernando celebró el día de su Patrona Nuestra Señora de Aránzazu

El Intendente Luis Andreotti participó de la procesión que se inició en la zona del Canal y recorrió la calle Constitución, pasando por el centro comercial y finalizando con la celebración de la Santa Misa en la Parroquia, que está pronto a inaugurar su obra de refacción, junto a la comunidad católica. “Venimos a agradecer, a pedirle a la Virgen y a compartir esto con los vecinos”, señaló el Jefe Comunal.

En una jornada muy emotiva para los sanfernandinos, se llevaron adelante las Fiestas Patronales por el Día de Nuestra Señora de Aránzazu, que culminaron con la procesión que recorrió la calle Constitución, desde Colón hasta el templo donde se celebró la Santa Misa.



El Intendente Luis Andreotti participó de la jornada junto al Diputado Provincial Juan Andreotti y funcionarios, y expresó: “Es importante compartir esta fiesta con el pueblo de San Fernando, la procesión y sobretodo el acompañamiento de la Virgen que nos protege. Queda mucho de nosotros por hacer para ser un distrito y una Argentina con mayor inclusión, integración y, fundamentalmente, para que vivamos en paz. Es un buen momento de reflexión para tener un país que se pueda convivir en paz”.



Por su parte, el Párroco Jorge Luis Lagazio destacó: “Por suerte tuvimos una ventana a la tarde de buen clima que nos permitió hacer todo en esta fiesta de Aránzazu. Salimos del Canal de San Fernando y pasamos por el centro comercial. La gente se fue sumando y pudimos hacer una procesión muy bonita ingresando al templo por puertas laterales. Es la primera vez que pasa esto, pero es porque se está preparando todo el frente. Fue una fiesta, estuvo el Intendente Andreotti y el templo lleno de gente. Estoy más que contento y agradecido la comunidad que es tan buena”.



Los vecinos que participaron de la procesión y de la Santa Misa agradecieron y se mostraron felices por esta fiesta de la Patrona de San Fernando. Carmen dijo: “Para mí es algo muy emotivo, hace años que descubrí la imagen de la Virgen porque este es el pueblo de mi mamá. Todo esto para mí es muy importante. No sabía que estaban haciendo esta gran reparación del templo. Lo que más me moviliza es lo interno por eso estoy acá, la traje a mi amiga y me llevo la imagen a Corrientes. Agradezco todo esto que es hermoso”.



Asimismo, Alicia sostuvo: “Preciosa la fiesta. Ahora soy sanfernandina porque hace un mes que me mude acá atrás. Veo esta fiesta con una procesión tan hermosa. La fe y el amor son con lo que nosotros tenemos que tratar de sacar adelante para que este país. Veo que cada día la iglesia está más linda. Felicito a la gente de San Fernando por el modo de comportarse”.

Dora, que también formó parte de la jornada, agregó: “Soy vecina y esto es hermoso todos los años, pero este fue más positivo. La gente acompañó mucho más. Pudimos pasar una tarde hermosa y se pudo llegar sin lluvia. La iglesia está quedando preciosa. Me emociona”.



A su vez, Agripina manifestó: “Vengo siempre porque hace años que vivo acá. Cada vez está más linda la iglesia ahora que la están arreglando. Estamos contentos con el Intendente Andreotti que hace tantas cosas buenas. Para nosotros es una alegría muy grande poder estar presente hoy”.



Por último, el Jefe Comunal dijo: “Es una fiesta hermosa y compartirla a uno le llena el espíritu y el corazón. El 22 de septiembre será el fruto del esfuerzo y la muestra de solidaridad del pueblo de San Fernando, porque toda la obra que se hizo acá la pago la gente a través de las tasas. Como nuestros antepasados pudieron tener esta hermosa iglesia e hicieron un gran esfuerzo, esta generación hoy logra mantenerla. Me siento muy orgulloso del pueblo sanfernandino”.