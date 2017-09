River derrotó a Banfield y es uno de los líderes de la Superliga de Fútbol Argentino

River Plate le ganó a Banfield por 3 a 1 y quedó como uno de los líderes invictos de la Superliga de Fútbol Argentino tras el juego disputado hoy en el Estadio Monumental, correspondiente a la segunda fecha.

Banfield empezó arriba con gol de Renato Civelli a los 2 minutos, Javier Pinola empató a los 17 minutos, Gonzalo Martínez puso en ventaja a River, a los 42, todos del primer tiempo, mientras que Ignacio Scocco de penal convirtió el 3 a 1 definitivo.



River quedó como líder junto a Vélez con seis unidades mientras que Banfield está decimotercero con tres puntos.



Banfield pegó primero, apenas a los dos minutos de juego, pero contrariamente a lo que indica el dicho popular "al que madruga, Dios lo ayuda", esto no le sucedió al 'Taladro' que empezó arriba en el marcador y se fue al descanso abajo.



La ventaja la obtuvo Civelli de cabeza tras un tiro libre desde la izquierda y luego de ganarle posición a Pinola, pero justamente el ex Racing y Rosario Central del fútbol argentino fue uno de los protagonistas de la remontada del 'Millonario'.



Con la ventaja, los dirigidos por Julio Cesar Falcioni no supieron que hacer, River creció con el correr de los minutos y empezó tener la pelota, administrarla correctamente y a presionar arriba para complicar la salida de la visita.



En ese panorama Pinola también de cabeza logró el empate y luego sobre el final del primer tiempo inició la jugada del segundo gol, quitó en mitad de cancha y se mandó al ataque, hizo una pared con el juvenil Nicolás De La Cruz y habilitó al 'Pity' con un pase entre lineas para que este definiera con un zurdazo bajo.



El campo de juego merece un párrafo aparte, ya que sin estar inundado dificultó jugar por abajo no permitió dominar la pelota y fomentó el juego brusco. La pelota se frenó en algunas zonas en varios momentos del encuentro.



Ya en el complemento el local dominó y aprovechó los espacios que dejó la visita al adelantarse en su afán de conseguir el empate.



El volante central Iván Rossi, ex Banfield, creció en el complemento, tras unos primeros 45 minutos con muchos errores, se asentó, cortó mucho del juego de la visita y realizó relevos defensivos.



Si el 'Taladro' tenía alguna esperanza de igualar, ésta se esfumó cuando a los 26 minutos el arquero debutante, Facundo Altamirano, le cometió infracción a 'Nacho' Fernández y Scocco cambió el penal por gol.



El 3 a 1 fue lapidario, Banfield intentó sobre el final, generó riesgo pero no alcanzó. Se notó la diferencia de jerarquía entre ambos planteles y River se llevó un triunfo claro.



Por la tercera fecha del certamen el 'Millonario' visitará a San Martín de San Juan, mientras que Banfield recibirá a Racing, ambos encuentros a disputarsen el domingo.



- Síntesis -



River: Germán Lux; Milton Casco, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Gonzalo Martínez, Iván Rossi, Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz; Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Banfield: Facundo Altamirano; Gonzalo Bettini, Renato Civelli, Jorge Rodríguez y Adrián Sporle; Mauricio Sperduti, Eric Remedi, Nicolás Linares y Nicolás Bertolo; Pablo Mouche y Darío Cvitanich. DT: Julio César Falcioni.



Goles en el primer tiempo: 2m. Civelli (B), 17m. Pinola (R) y 42m. Martinez (R).



Gol en el segundo tiempo: 27m. Scocco de penal (R).



Cambios en el segundo tiempo: 19m. Ignacio Fernández por De La Cruz (R), 22m. Claudio Villagra por Sperdutti (B), 28m. Juan Álvarez por Remedi (B), 37m. Exequiel Palacios por Pérez (R), 39m. Tomás Andrade por Scocco (R) y 41m. Mauricio Asenjo por Cvitanich (B).



Amonestados: Sperduti, Linares (B), Scocco, Rossi y Martínez (R).



Estadio: Monumental.



Árbitro: Néstor Pitana