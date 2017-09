10/09/2017 - 20:20 | Deportes / Para Caruso Lombardi, “lo esencial es encontrar el equipo rápido” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Ricardo Caruso Lombardi, entrenador de Tigre, señaló hoy que espera “encontrar el equipo” en lo inmediato para no tener inconvenientes y salir de la parte baja de la tabla de la Superliga del fútbol argentino.

Tras el empate 1 a 1 en San Martín ante Chacarita Juniors, bajo una intensa lluvia, el DT consideró que “lo esencial es encontrar el equipo rápido”, a partir de que el plantel fue renovado por completo y llegaron 27 jugadores.



“Llegaron 25, 27 jugadores libres, de buen pie. No es común eso y nos va a servir para ensamblarnos rápido. Pero el juego tiene que venir con los resultados”, advirtió el técnico de la entidad de Victoria.



Caruso Lombardi observó una “mejoría” en el rendimiento que el conjunto mostró en referencia “al mal segundo tiempo que hicimos con Vélez”, cuando el marcador fue desfavorable (0-3) en el estadio José Dellagiovanna, hace dos semanas.



“Me voy conforme porque hicimos un buen partido. Es más, creo que estuvimos para liquidarlo cuando nos pusimos en ventaja. Esperaba el segundo (gol) y no el empate de ellos”, consideró el DT.



Tigre se puso en ventaja al promediar la segunda etapa, con una conquista del zaguero uruguayo Carlos Rodríguez, refuerzo procedente de Olimpo de Bahía Blanca. Pero, faltando dos minutos, Leandro Martínez, con un soberbio tiro libre, estampó la igualdad para el 'Funebrero'.



"No ligamos, a veces estas cosas se dan en el fútbol. No veía la manera de que ellos (Chacarita) nos pudieran entrar, porque estábamos bien plantados. Pero nos embocaron en un tiro libre y ya está", se quejó Caruso Lombardi.