Jorge Macri y Soledad Martínez presentaron los fines de obra del SUM y la plaza integradora del Instituto Bignone

A las obras finalizadas meses atrás, se suma la conclusión de una tercera etapa de puesta en valor del Instituto Bignone (Martín J. Haedo 1426), en la que se presentó el fin de obra del Salón de Usos Múltiples y la plaza integradora. El intendente de Vicente López, Jorge Macri, encabezó la presentación y, además de recorrer las distintas áreas de la institución y la plaza integradora, participó de un taller de lectura junta a la diputada nacional y los pacientes.

“Primero fue la casona, recuperarla como Patrimonio Histórico. Después fue recuperar el espacio exterior, el jardín, además de construir una plaza integradora muy linda para el barrio. Y ahora, esta tercera etapa, el lugar en el que antes había una vieja construcción muy venida a menos, ahora hay un SUM para usos varios”, señaló el intendente, en el marco de un trabajo de integración a partir de la labor de una de las instituciones más emblemáticas del municipio.



Liliana Vissani, directora del instituto, se refirió al método de trabajo con los pacientes y explicó que ellos “ingresan a través del área de oftalmología, obviamente para hacer el diagnóstico de discapacidad visual. Una vez que está ese diagnóstico, empiezan a pasar por las distintas áreas como Psicología, Sociología y Orientación y Movilidad, con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario”.



En el SUM se logró un espacio fluido en una planta libre, que no condiciona los usos y se expande hacia el parque arbolado. Con ello, la puesta en valor de este Instituto de rehabilitación para personas con discapacidad visual, ya sea baja visión o ceguera, permite un mayor desarrollo a los pacientes. En cuanto a la plaza de integración, se realizó un camino accesible de recorrido lineal en hormigón peinado, que permite conectar todos los sectores. Mientras que en otros puntos de la plaza se incorporaron estaciones de ejercicios con juegos saludables, nuevos sectores de estar, mesas, bancos, cestos de basura nuevos y bicicleteros.



La diputada nacional Soledad Martínez celebró el trabajo realizado y la posibilidad de disfrutar de “una mañana maravillosa, con la alegría de poder compartir con todos los vecinos y pacientes que vienen al Instituto Bignone, y disfrutar de un taller de lectura, poder conocerlos y escuchar cómo están disfrutando de este lugar”. Además, hizo referencia al personal que trabaja diariamente con los pacientes: “el amor y el cariño que le ponen, la dedicación en su vocación de ayudar a cada una de las personas que se acercan”.



Asimismo, el jefe comunal comentó que participaron de un taller de lectura, con los vecinos del Bignone y los que vienen todos los días. “Es muy lindo –añadió– ver cómo quieren a la institución, cómo le dedican tiempo, cómo valoran este espacio que se brinda desde el municipio; algunos de ellos no son de Vicente López, sino que vienen de más lejos a recibir salud y contención, ya que no hay otra institución como ésta en el país. Es uno de esos lindos días en que uno confirma que la gestión vale la pena, que ir realizando obras hace una gran diferencia”.