Sebastián Estevanez y Eleonora Wexler desde el lunes darán un...

Sebastián Estevanez y Eleonora Wexler encabezan el numeroso elenco de "Golpe al corazón", nueva apuesta romántica de Telefe para el prime time, que se estrenará a las 22.15 del lunes 11, y deberá hacerse un lugar entre los enlatados extranjeros y también frente a la competencia plateada desde El Trece.



Hace más de dos meses que comenzaron las grabaciones de los 80 episodios del cuento centrado en los avatares de Rafael Farías (Estevanez), un boxeador que luego de perder a su esposa en un accidente automovilístico (Sabrina Garciarena) decide convertirse en enfermero, una suerte de compensación existencial, ya que la ambulancia se demoró demasiado en llegar y no alcanzó a auxiliar a su pareja al momento de su muerte.



El destino, factor clave en la dinámica del melodrama, lo lleva a conocer a la bella médica Marcela (Wexler), dueña de un pasado atravesado por el dolor, una cualidad capaz de unirlos tanto como otro dato fundamental desconocido por ambos.



Por supuesto, la estructura clásica del melodrama se respeta en la trama y no faltan los eternos



avatares amorosos de la pareja protagónica frente a la intromisiones de terceros o del azar existencial que suele incluir mentiras fundacionales, venganza y algunos duelos ásperos.



El experimentado guionista, de todos modos, suele subrayar las escenas de comedia e incluye la presencia de figuras seductoras para los espectadores jóvenes, más el plus de algún guiño para sus seguidores o fans del género.



En el caso de "Golpe al corazón", Georgina Barbarossa volverá a encarnar a la madre del protagonista, rol que se popularizó en "Dulce amor", aunque aquí tendrá un registro bien diferente, pero mantendrá la cualidad protectora y cómplice con el galán.



Barbarossa tendrá a cargo a los hermanos de Estevanez: la atractiva Yoyi Francella y Stéfano De Gregorio, un actor de la troupe de Cris Morena en "Casi Ángeles" quien regresa a la pantalla de Telefe como el hermano menor adoptivo, luego de un pasaje por "Esperanza mía", tira de El Trece, otro consumo adolescente.



La presencia de la actriz y guionista mendocina Liliana Benard, quien fue esposa del guionista Abel Santa Cruz, es otra señal para entendidos del melodrama nacional, ya que participó en alrededor de 50: fue la hermana Hermana Renata en "Papá Corazón", la emblemática telenovela de los '70 con Andrea del Boca, trajinó las grabaciones de "Pelito", ambas emitidas por El Trece, entre muchísimos trabajos.



El programa se presentará en octubre de este año en la edición de Mipcom, la feria de contenidos televisivos más influyente del mundo en la ciudad francesa de Cannes, donde Telefe Internacional suele tener un importante stand y catálogo, una ventana para las creaciones locales.



Darío Turovelzky, director de contenidos globales de Telefe-Viacom durante la presentación del melodrama a la prensa afirmó que "Golpe al corazón" es, "una prueba más de la calidad de la ficción nacional".



"Las novelas de Quique Estevanez han sabido funcionar muy bien tanto como adaptaciones o lata en varios mercados, y creemos que este producto no va a quedar atrás", concluyó.



El canal para 2018 planea realizar 3 ficciones originales, 2 coproducciones: una con Perú y una con Ecuador, más 2 series.



Donación de órganos, responsabilidad civil frente a los accidentes, el negocio implícito en la administración de la salud y la violencia doméstica son algunos de los temas centrales de la trama.



Marcelo Nacci, Laura Barneix, Julián Rimondino, Natalia Torres, Vicky Crespo y Gimena Guardia integran e equipo autoral de la novela.



"Una historia de amor, linda para ser contada y actuada. Tiene una trama inteligente y humor", describió Wexler, quien viene de liderar el elenco de "Adda, Amar después de amar", el melodrama nacional más visto del año en Telefe, donde compartió capítulos con la bella Manuela Pal, que en esta tira le pondrá el cuerpo a una de las "malas" del cuento.



Tres ambientes bien diferenciados atraviesan la ficción: la clínica, lugar de reunión de los amantes y sede de otro romance, a cargo de los jóvenes Victorio D'Alessandro y la enfermera María del Cerro; el bar vecino, liderado por la seductora Viviana Saccone, deseosa de reencontrarse con su hijo perdido y el espacio más doméstico, compartido por la familia del galán.



Ramiro Blás, Miguel Ángel Rodríguez, Julia Calvo, Natalia Lobo, Facundo Espinosa, Liliana Benard, Julián Serrano, Germán Kraus, Marcelo de Bellis, Laura Laprida, Stéfano De Gregorio, Betty Villar, Fabio Aste, Sonia Zavaleta, Franco Pucci y Sebastián Cura completan el elenco.



"Golpe al corazón" desde el lunes será una nueva opción frente a las series web y extranjeras, mientras que en materia de competencia local, la historia de "Las Estrellas" (El Trece) viene pisando fuerte en el canal competidor y medirá su potencia frente al culebrón de formato más tradicional.