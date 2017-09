Massa calificó como “un intento de amontonamiento” el llamado a la “unidad” formulado desde el kirchnerismo

El primer candidato a senador nacional por el frente 1País en provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, afirmó hoy que desde el kirchnerismo “quieren esconder la derrota en un intento de amontonamiento”, en referencia a declaraciones de dirigentes de ese espacio sobre “la unidad del peronismo”.



“Quieren esconder la derrota de Cristina en un intento de amontonamiento que no existe. Hay tipos con lo que yo no voy ni a la esquina. Con los que no renuncian a los fueros; con los que se aumentaron la dieta; con los que tienen causas y buscan los fueros para protegerse; con todos ellos no tenemos nada que ver”, enfatizó Massa según un comunicado difundido por 1País.



El diputado nacional aseguró: “Tiene que haber una construcción plural de corazón peronista, pero con progresistas, independientes, democristianos y desarrollistas, y no la simple idea de “amontonarse bajo el sello del PJ”.



“Nuestra obligación es construir un futuro de esperanza por el trabajo y la seguridad. No podemos repetir un proyecto integrado por dirigentes que fracasaron y tienen deudas con la justicia. Queremos mirar a los ojos de la sociedad”, señaló el líder del Frente Renovador.



Hoy, el candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana y presidente del PJ bonaerense -en uso de licencia-, Fernando Espinoza, exhortó a los diferentes sectores del peronismo a unirse en el Congreso nacional y en los parlamentos provinciales, tras las elecciones generales de octubre, para lograr “parar el ajuste del macrismo”.



“Desde el peronismo de la provincia de Buenos Aires convocamos a todos los peronistas y a todos los sectores a poner un freno a (Mauricio) Macri en las elecciones legislativas para volver a tener una Argentina más equitativa y con justicia social”, señaló el ex intendente de La Matanza.



Esas declaraciones motivaron esta fuerte postura de Massa, quien calificó estas exhortaciones a la unidad como “otra mentira más” que apunta a mostrarle a la gente que “todo es lo mismo”.



“No somos todos lo mismo. No es lo mismo gente qué pasó por la función pública y puede salir a la calle sin deudas con la justicia, que gente qué pasó por la función pública y tiene que desfilar por tribunales explicando cada cosa que hizo”, puntualizó.