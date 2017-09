Solá criticó a Macri, Bullrich y Avruj por el caso Maldonado

El diputado nacional y candidato a renovar su banca por 1País, Felipe Solá, cargó hoy contra el presidente Mauricio Macri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj por su "responsabilidad política" en el caso del joven desaparecido Santiago Maldonado, que fue visto por última vez el pasado 1 de agosto en la provincia de Chubut.

“La responsabilidad política es de Macri” porque “Bullrich y Avruj son empleados de Macri”, dijo Solá en declaraciones a FM La Patriada.



Para el ex gobernador bonaerense, "a nivel nacional, lo que peor nos puede pasar es que Bullrich maneje de nuevo algún conflicto así porque una persona que se disfraza de policía no tiene ninguna autoridad”.



Solá criticó también al secretario de Derechos Humanos y dijo "le queda inmenso el puesto" y que "no sirve ni para pintar la línea de cal de una cancha de fútbol”.



Por último, a modo de autocrítica, Solá aseguró que “desde el 27 de junio del 2002 hasta el último día que me preguntaron, siempre dije que la responsabilidad política del -asesinato- de (Maximiliano) Kosteki y (Darío) Santillán es mía".



"Lo que no quiere decir que la culpabilidad es mía, pero sí la responsabilidad política”, concluyó.