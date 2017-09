San Fernando realiza refacciones y trabajos de pintura en la Escuela Nº 8

En el marco del “Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales”, el Municipio realizó, en la EPB Nº 8, tareas de pintura, iluminación baños y refacciones en el patio. Se trata de un establecimiento educativo que cumple 130 años de existencia. “No podemos mirar para otro lado, por eso peso que tenemos, peso que invertimos”, dijo la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Andreotti.



Con la finalidad de que las escuelas públicas del distrito estén en condiciones para que todos los niños puedan estudiar en un lugar digno, el Municipio lleva adelante el “Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales” que -entre otras actividades- entrega mobiliario, realiza refacciones y mejoras edilicias.



Al respecto, Alicia Andreotti, Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, quien supervisó las obras de la EPB Nº 8, manifestó: “A raíz del aniversario de la escuela, nos acercamos y vimos las necesidades que tenían; empezamos con pintura en general, mantenimiento de paredes, aberturas, electricidad, cambio de luminarias y arreglo de los baños”.



La funcionaria agregó: “Agradecemos siempre al vecino de San Fernando, que tiene esta predisposición en invertir en las escuelas que pertenecen a la Provincia. Para nosotros este Programa que viene dando sus frutos, pero aunque nos gustaría poder hacer más, el presupuesto y la frazada siempre es corta. Estamos haciendo un gran esfuerzo desde el Municipio”.



Por su parte, Pablo Macera, Director de la EPB Nº 8, expresó: “Las necesidades hoy de una escuela en la Provincia son muchas porque por el paso del tiempo, cuidar los edificios es difícil. Gracias al Intendente y a su señora que se han preocupado y venido a consultarnos qué era lo que necesitábamos, la verdad quedó hermosa. Para nosotros, que mañana cumplimos 130 años como institución en San Fernando, es un orgullo que podamos recibir a las familias. Esta es una escuela de barrio, es de la gente de Carupá”.



Asimismo, la Secretaria Alicia Andreotti agregó: “Estamos contentos de venir a visitar este lugar y ver los adelantos que tenemos en cuanto a que está cambiando su cara. Se realizará el festejo por su aniversario y luego continuaremos realizando los arreglos por dentro, dándole más vida. Es establecimiento histórico y emblemática de San Fernando. Necesitamos que haya inversión; son escuelas de la Provincia y durante muchos años no se han hecho inversiones. Necesitamos que se arreglen las escuelas”.



Teresita Piaggi, Consejera Escolar de San Fernando, dijo: “La Provincia está con muchísimas falencias en cuanto a infraestructura. En nuestro distrito las escuelas están detonadas, hay muchísimas cosas por hacer. El dinero que nos envían no alcanza. Siempre solicitamos la colaboración del Municipio y con la predisposición de Alicia Andreotti y Luis Andreotti con el tema de la prioridad de las escuelas y los niños, siempre nos sentimos contenidos”.



Alicia Andreotti además comentó sobre un proyecto educativo que fue presentado al gobierno nacional hace un año y medio: “Si tuviéramos escuelas de doble jornada, ya que en nuestro distrito se da la posibilidad prácticamente en todas las escuelas públicas de San Fernando, resolveríamos un tema muy importante como es la contención e inclusión de todos los chicos del distrito. Por eso hacemos ese esfuerzo con los polideportivos, los Centros Educativos Integrales Municipales a contra turno del colegio y donde asisten alrededor de 500 chicos y el Programa Sumate al que van chicos de 12 a 18 años”.



En tanto, el Director de la Escuela, Macera sostuvo: “Es parte de ser violento cuando un nene viene a la escuela y no hay un vidrio, una ventana o una puerta. En cambio, si los recibimos en un ambiente cálido, en buenas condiciones, es decirles que se puede vivir de otra manera y que uno puede ir superándose en el tiempo. Como escuela uno puede transmitir otra cosa más allá de los contenidos. Prepararlos para la vida que viene después del colegio; esa es la función social que tenemos como institución”.



Por último, Andreotti concluyó: “Es importante la inversión en educación. No podemos mirar para otro lado, por eso peso que tenemos peso que invertimos y forman parte de este Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales. Trabajamos en equipo, con todos los niveles educativos y con el Consejo Escolar que es quien nos hace los pedidos. Acá vienen los hijos de nuestros vecinos entonces hay que estar atentos como nos pidió el Intendente”.



Estuvieron presentes el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso; la Directora General de Educación, Mariana Miola; funcionarios del área de Obras Públicas municipal, y consejeros escolares.