Horóscopo correspondiente al miércoles 6 de septiembre de 2017

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- No se decepcione frente a respuesta que le llega en el plano laboral. Las cosas a veces se interrumpen para tomar otro rumbo. No altere su relación de pareja por celos. Tener en cuenta: no perder el tiempo.



ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Trasluce algo que le será muy útil en una reunión que mantendrá con personas con las que tiene un conflicto de papeles. La decisión será tomada a su favor, no tema. Tener en cuenta: siempre la transparencia.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- Un acertijo que viene desde su propia intuición le dará la clave para poder resolver una cuestión no muy agradable que surgió en su lugar de trabajo. Se conmueve por algo que le dicen. Tener en cuenta: lo bueno de ser querido.



CÁNCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- Un estado anímico que se levanta gracias a una respuesta más que positiva en el plano económico. No absorba todo lo que escucha ni se haga responsable de las cosas de los demás. Tener en cuenta: los límites para no sufrir.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Estará frente a la posibilidad de retomar una actividad que le será muy propicia ante la situación que vive. Nada de lo que se imagina en el plano afectivo puede suceder. No tema. Tener en cuenta: no vivir desde el miedo.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Una nueva alternativa se presenta ante un conflicto laboral que resurge por no haber dejado ciertas cosas en claro. Su capacidad analítica le traerá la solución. Tener en cuenta: demostrarse que se puede.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- No se sienta desplazado por cierta actitud de alguien que en realidad no merece ser considerado. La seriedad de los actos pasa por quien los haga. Se reactiva su economía. Tener en cuenta: no ser tan susceptible.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- El punto no es juzgar mal a nadie sino colaborar para que los demás evolucionen. Todo estaría recuperándose en el plano afectivo. No se desilusione sin tener las respuestas. Tener en cuenta: ser optimista.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Una nueva búsqueda en el plano laboral estaría apuntando hacia usted. No deje de realizar sus llamados, son importantes para que las cosas se mantengan activas. Tener en cuenta: la insistencia en las cosas que deseamos lograr.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Una actividad extrema en esta jornada de definiciones en la que terminará exhausto pero con respuestas favorables. Sepa que su responsabilidad es bien reconocida en todos los planos. Tener en cuenta: hacer lo que se puede.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Un especial reconocimiento lo aliviará en las tensiones que tiene en el área laboral. Sepa que a veces hay discusiones que no implican la falta de cariño. Tenga confianza en usted mismo. Tener en cuenta: la tranquilidad.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- Un espacio que dedicará a mantener un encuentro interesante con alguien que hace mucho que no ve. Su capacidad intuitiva lo hará entender una actitud de alguien que está confundido. Tener en cuenta: la condescendencia.