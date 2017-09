Pronostican que mercado asegurador se duplicará en corto plazo y estudian actualizar pólizas por coeficiente CER

El mercado asegurador tiene posibilidades de duplicarse en el corto plazo si se aplican reglas de juego claras, mientras el Gobierno estudia autorizar que las pólizas puedan ser actualizadas por coeficiente CER.



El tema surgió hoy en el marco de las exposiciones de funcionarios y especialistas en el X Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro organizado por AVIRA.



El secretario de Servicios Financieros de la Nación, Leandro Cuccioli, reveló que se analiza que las pólizas de seguro sean “ajustadas por CER”, que el Poder Ejecutivo pueda actualizar los “incentivos” que brindan las empresas y explicó que el objetivo es alcanzar los estándares de la OCDE en material aseguradora.



Los expertos coincidieron, además, en que para potenciar el mercado asegurador será clave apostar a la “digitalización” de las actividad y apuntar al segmento de “contratos individuales, generando conciencia aseguradora”.



El funcionario dijo que “la clave para crecer es aumentar la productividad” y pidió a los líderes del mercado asegurador acompañar al Gobierno porque “la industria del seguro es clave para construir el puente hacia la Argentina que queremos ser”.



Dentro del mercado del seguro, Cuccioli destacó tres aristas: “La posibilidad de que las pólizas puedan ser ajustadas con CER, porque el fondeo a largo plazo en la Argentina va a tener que desarrollarse. Los incentivos, que quedaron desactualizados, proponemos que el Poder Ejecutivo sea el que pueda cambiar estos números. Y el tercero es un regulador fuerte, estamos trabajando codo a codo con la Superintendencia para llegar a los estándares OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”.



Ante casi un millar de referentes del sector asegurador, el superintendente de Seguros de la Nación, Juan Pazo, advirtió que “en los últimos 12 años se destruyó la confianza y ese fenómeno hizo caer la tasa de ahorro a niveles similares a los de 2001”, pero se mostró muy optimista, al estimar que el mercado asegurador puede “duplicarse en el corto plazo” a partir de las nuevas políticas que se están implementando.



“Hoy estamos cambiando”, dijo el funcionario, y abogó por “trabajar juntos para recuperar la confianza” y no desaprovechar “la oportunidad de crecimiento del mercado asegurador”.



En el evento realizado en el Sheraton Hotel de Retiro, el superintendente afirmó que “el desafío para la Argentina es proteger el grupo familiar frente al futuro y financiar un crecimiento sustentable”, y destacó la “oportunidad histórica que tenemos para hacerlo posible, gracias a las políticas de Estado de inclusión financiera y de crecimiento, que harán que la base de ahorristas crezca sustancialmente”.



“Como parte de volver al mundo, tenemos que trabajar con los mismos sistemas de protección que otros países. El mundo no funciona con planes de pensión obligatorios, sino que hay que desarrollar el voluntario, productos que puedan afrontar necesidades urgentes de la familia”, sostuvo el superintendente.



“La Argentina no tiene problemas en lo que son seguros patrimoniales, pero los seguros de Retiro no llegan ni al 20% del apenas 0,6% del PBI que representan los seguros de Vida. Esto repercute en la gestión de activos que fortalece el mercado de capitales, que es muy baja”, alertó.



Por su parte, el presidente de AVIRA, Mauricio Zanata, remarcó la necesidad de “ampliar” el mercado de seguros de Vida y Retiro en la Argentina, en especial el enfocado al segmento de “contratos individuales”, que representa ahora apenas 3% del total de las pólizas del sector.

Además, se mostró confiado en que “en el corto plazo el sector va a recibir novedades que permitirán ampliar el mercado de seguros de vida y retiro”, haciendo referencia a una probable medida oficial respecto de la industria del seguro.



El directivo destacó que el “gran desafío, pero también el orgullo, es impulsar la industria, generando conciencia aseguradora. Para hacerlo tenemos que saber cuáles son las expectativas de cada persona para contratar un seguro de Vida y Retiro, porque lo que pretendamos mañana lo tenemos que decidir hoy”.



El también presidente de Prudential Seguros dijo que “la importancia de tener un seguro está en planificar que tipo de vida queremos llevar nosotros y nuestras familias”, y consideró que el desafío es “llegar a la mayor cantidad de gente posible”.



“El 70% es el seguro colectivo (laboral) o el seguro de saldo deudor (por compras a crédito). Y en el total de seguros de personas, los contratos individuales son entre 15 y 18%”, señaló.



Zanata expuso un informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se deermina que el 97% de los seguros de retiro son por planes corporativos y sólo 3% contratos individuales: “Ahí está el gran desafío que tenemos que construir entre todos”, señaló.



El directivo de AVIRA dijo estar “en sintonía con las autoridades”, y dijo que ya no hay “necesidad de discutir qué es lo que hay que hacer, sino el cómo”.



Sobre las deducciones impositivas, Zanata dijo que “los incentivos fiscales son potenciadores del mercado”, y aclaró que “sin los beneficios fiscales los problemas van a seguir estando y la decisión tienen que estar más allá de una decisión económica, de que quiere cada persona para su futuro”.



Y se preguntó “por qué en el día a día tenemos la preocupación del seguro del auto y no nos preguntamos qué pasa si mañana yo no estoy”.



Durante el evento, expertos consideraron que el sector asegurador deberá incorporar “rápidamente” la digitalización en todos los procesos para adaptarse a la nueva realidad del mercado.



Así lo afirmó el responsable de Operaciones de Seguros de Vida para América del Sur de Munich Re, Arturo Martin, al exponer sobre “Innovación digital” en el X Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro organizado por AVIRA.