El Municipío trabaja en todos los barrios del distrito el programa “SanFer Recicla”

En el marco de su programa “SanFer Recicla”, el Municipio de San Fernando instaló más de 200 contenedores específicos para separar materiales reciclables de plástico y vidrio. Ahora, extiende su programa al barrio Mejoral, recorriéndolo para concientizar a los vecinos de su importancia.



La Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales y candidata a concejal por 1País, Alicia Andreotti, durante su recorrida en el barrio Mejoral, afirmó: “Estamos con el programa “Sanfer Recicla” trabajando otro barrio más de San Fernando; estuvimos trabajando el barrio maría Isabel, ahora el barrio Mejoral, que nos va a llevar unos cuantos días; es un área que va desde Arnoldi a la calle Malvinas Argentinas, Avellaneda y el Acceso. Estamos charlando con el vecino para que nos ayude a controlar todo lo que es plástico, vidrio, para que podamos hacer separación en origen y cuando nuestros camiones pasan todos los días podamos llevar al CEAMSE la separación, lo que significa que estamos pagando menos dinero porque cuando los llevamos separados, la CEAMSE no nos cobra”.



Y agregó: “También tenemos la posibilidad que cuando nosotros separamos plástico por un lado y vidrio por el otro, estamos trabajando para tener una mejor calidad de vida, haciendo que los plásticos no tapen los conductos, por ejemplo, que tardan 1000 años en degradarse, sacarlos y llevarlos al lugar de reciclado, donde se muelen y puedan volverse a usar, reduce la producción de plástico, que es importante desde todo punto de vista, logrando una mejor calidad de vida para todos los vecinos”.



“Siempre les pedimos que cuiden lo que tiren, que no se mezcle plástico o vidrio con otro tipo de basura, porque nosotros tenemos camiones de reciclado que compactan; si no, hay que volver a hacer todo el trabajo y causa un gran atraso al programa, que ya lleva 5 años y cuesta llevarlo a cada barrio, porque significa charlar y concientizar. También estamos haciendo este trabajo de concientización con las escuelas del estado, algunas escuelas provinciales, Murgas en Red y Centros de Jubilados. SanFer Recicla es todo un programa integral de concientización para el manejo del medio ambiente”, culminó Alicia Andreotti.



En cuanto a los comerciantes de la zona, Carolina, de “Casa Graciela”,opinó: “Me parece genial, porque por lo que me explicaron se ahorra un costo muy importante, que por todo lo que están haciendo acá en el Municipio, si suma para seguir agregando cosas, me parece fantástico. Todo lo que se puede ahorrar y utilizarlo en otras cosas más importantes que todavía están faltando, la verdad que el cambio es abismal”.



Y sobre la renovación de centros comerciales, agregó: “Va a atraer clientes, pero además evitará caídas y golpes de gente que todos los días vemos tropezar y caer, lastimándose. Para el vecino es importante, más allá de que a nosotros como comerciantes las obras nos traen trastornos, pero después embellece todo y las veredas quedan muy bien”.



Y Roberto, de Maxiquiosco Pablo, finalizó: “Es bueno concientizar a las personas para que hagan el reciclaje, pero hay que empezar a educarlos desde las escuelas sobre este tema y a la gente concientizarla por medio de las boletas que envían. Me parece bárbaro, es una buena iniciativa con el tema del medio ambiente que hay que cuidarlo porque es todo nuestro”.



Participaron de la actividad el Director del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato, junto a su equipo de trabajo comunal.