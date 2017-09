La actividad, organizada por el movimiento cívico ambiental “Vamos a Hacerlo Argentina” y las Reservas Ecológicas de San Isidro y Vicente López, se llevó a cabo el sábado desde Pacheco hasta Paraná. El intendente Gustavo Posse se acercó a compartir la jornada con los voluntarios.



En el marco de la Semana del Árbol, se llevó a cabo el sábado una jornada de limpieza en la costa de San Isidro entre las calles Pacheco y Paraná.



El intendente Gustavo Posse se acercó para compartir con los voluntarios esta actividad, organizada por el movimiento cívico ambiental “Vamos a Hacerlo Argentina”, junto al Parque Natural Municipal Ribera Norte de San Isidro y la Reserva Ecológica Vicente López.



“Estamos muy felices de ver que cada vez más gente se suma a esta iniciativa que ya se realiza hace mucho tiempo en el Municipio. Esta es una zona que requiere de una limpieza constante ya que el río contaminado siempre deja residuos”, comentó Posse.



A su lado, uno de los fundadores de “Vamos a Hacerlo Argentina”, John Ruiz expresó: “Esta jornada es importante no sólo para limpiar y recuperar un espacio natural como lo es la costa sino también para que todos tomen conciencia de que la basura que arrojamos en la calle finaliza aquí y afecta mucho al ambiente”.

El objetivo de la actividad es plantar y recuperar espacios naturales en la costa para mantener el buen estado de la zona y concientizar a la sociedad sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.



Mientras recolectaba unas botellas de plástico, Pablo Zabatela contó: “Vine con mi mujer y mis dos nenas. Nos parece interesante que desde chicas tomen conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y ayuden a mejorarlo. Estaría bueno que más gente se acerque y aprenda a no ensuciar tanto”.



Con sus manos llenas de bolsas, Milva Jesús agregó: “Esto está perfecto. Espero que más gente haga hincapié en el reciclaje para que cada vez encontremos menos residuos en la costa.



Sin dejar de trabajar, Germán Ratinó completó: “Esta iniciativa me parece espectacular. Uno es el creador de su propia realidad y el cuidado del espacio donde vivimos depende de cada uno. Ojalá esto sirva para que todos tomemos conciencia”.