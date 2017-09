El gobierno prorrogará el programa Precios Cuidados

El Gobierno nacional prorrogará el programa Precios Cuidados, tras el vencimiento de una nueva etapa que se producirá el miércoles 6 de septiembre, confirmaron fuentes del Ministerio de la Producción.



"Será prorrogado pero todavía se están negociando los aumentos, el plazo y la cantidad de productos que incluirá", señalaron desde la secretaría de Comercio a cargo de Miguel Braun.



No obstante, fuentes del sector privado dejaron trascender que el Gobierno pretende que los aumentos promedio no superen el 2 por ciento y en paralelo con la desaceleración de la inflación.



Asimismo, señalaron que se dialogaba por una eventual extensión del plazo de vigencia, que hasta el momento fue de cuatro meses antes de cada revisión.



Entidades de consumidores apoyan el programa, pero al mismo tiempo se repiten en denuncias ante la falta de los productos publicados en el listado oficial y el escaso interés de las cadenas comercializadoras por ubicarlos y señalarlos en forma visible en las góndolas.



Esta será la tercera extensión de este año. La primera se produjo en enero cuando se autorizó un incremento de precios de 3 por ciento que estuvo vigente hasta mayo.



Luego se prorrogó hasta septiembre ampliando la canasta a 455 productos y un alza de precios de 2,5 por ciento. En consecuencia, el Gobierno pretende continuar con desaceleración de los ajustes.



El Programa Precios Cuidados tiene vigencia en todo el país a través de unos 2200 comercios.



Las empresas adhieren de manera voluntaria, pero en caso de hacerlo y no cumplir con precios y abastecimiento se exponen a sanciones.



El Gobierno nacional prevé una inflación en baja para los próximos meses, siendo la aspiración del Banco Central que fluctué entre 1 y 1,5 por ciento.



Sin embargo, el BCRA no puede relajarse debido a que la inflación núcleo -precisamente sobre la que tiene injerencia Precios Cuidados- mantuvo un incremento de 1,8 por ciento en los últimos meses obligando a la autoridad monetaria a sostener altas tasas de interés.