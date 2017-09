El rugby argentino conmovido por la muerte de un joven jugador en un partido de tercera división

El ambiente rugbístico nacional se conmovió en las últimas horas con la muerte del joven Gonzalo Castro, de 20 años, jugador de la tercera división de la URBA que falleció anoche tras sufrir un hundimiento de tórax en el partido de intermedia que disputaba su equipo, Berazategui RC, como visitante de Floresta RC.

En el día de hoy, todas las instituciones vinculadas a las competencias enviaron sentidos comunicados de condolencias.



El rugbier sufrió un infarto como consecuencia de un hundimiento de tórax debido a un tackle recibido de parte de un adversario y murió camino al hospital Alberto Balestrini, ubicado sobre el Camino de Cintura, en el departamento de La Matanza.



"No hay palabras que expliquen lo que sentimos. Es, sin dudas, el día mas triste que nos toca pasar como club. Ayer te fuiste 'osito' y no entendemos por qué. Dicen que se llevan a las mejores personas más temprano", manifiesta el comunicado de Berazategui Rugby Club.



"Lo único que te pedimos es que le mandes fuerza a tu familia y amigos, que la necesitamos mucho.



Te vamos a recordar siempre y de la mejor manera. Que descanses en paz amigo. Otro ángel que nos alienta desde arriba", completa el texto.



Ante la ausencia de una ambulancia en el escenario del partido, las autoridades de las instituciones decidieron trasladar a Castro en una camioneta particular hacia el Balestrini cuando empezó a tener convulsiones apenas comenzado el partido de primera, que por esta razón fue suspendido a los pocos minutos.



“Estuve en el hospital con los padres de Gonzalo, los jugadores de ambos clubes y los dirigentes, acompañándolos en este mal momento que nos toca vivir. Haremos todo lo necesario para saber qué fue lo que le sucedió y desde la URBA deberemos seguir trabajando todos juntos para que una desgracia como esta no vuelva a ocurrir”, sostuvo el titular de la Unión de Rugby de Buenos Aires, Patricio Roan.



El propio organismo dio a conocer posteriormente un comunicado en el que expresó la “tristeza en el rugby de la URBA por el fallecimiento de Gonzálo, de Berazategui RC. Todo nuestro apoyo y fuerza para la familia y el club”.



En el mismo sentido se expresó la entidad del rival de este sábado, Floresta Rugby Club, que a través de la red social twitter volcó su deseo de "acompañar a los hermanos de Berazategui RC en este difícil momento y solidarizarse con la familia de Gonzalo Castro”. Esta actividad en particular y el deporte en general viven este fin de semana jornadas de duelo y profunda tristeza.