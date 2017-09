02/09/2017 - 11:44 | Deportes / Tigre empató con All Boys en amistoso de preparación Herramientas: Compartir: Tigre igualó esta mañana sin goles con All Boys, de la B Nacional, en amistoso desarrollado en Victoria, en el marco del paréntesis oficial que impuso la doble fecha de eliminatorias sudamericanas camino al Mundial Rusia 2018. El partido se dividió en dos períodos de 35 minutos cada uno y se jugó en el estadio José Dellagiovanna, a puertas cerradas.



El entrenador Ricardo Caruso Lombardi introdujo algunas variantes en la alineación, con respecto al conjunto puesto en cancha en el 0-3 ante Vélez Sarsfield, en el estreno en la Superliga.



Por lo pronto, el experimentado Juan Carlos Blengio ocupó uno de los puestos de zaguero central; Javier Iritier se desempeñó como uno de los mediocampistas de contención y Jacobo Mansilla se movió como carrilero por el costado izquierdo.



Tigre, que venía de superar por 2-1 a Aldosivi de Mar del Plata en otro amistoso jugado entresemana, tuvo sus mejores oportunidades de desnivelar en la segunda mitad, como cuando el arquero visitante, Nahuel Losada, se quedó con un disparo de Denis Stracqualursi.



El conjunto de Victoria reanudará la competencia en forma oficial este domingo 10, visitando a Chacarita Juniors, en San Martín, por la segunda fecha del torneo de la Primera División.



-Síntesis-



Tigre: Julio Chiarini; Martín Galmarini, Carlos Rodríguez, Juan Carlos Blengio y Mathías Abero; Rodrigo Depetris, Javier Iritier, Hamilton Pereira y Jacobo Mansilla; Carlos Luna y Denis Stracqualursi. DT: Ricardo Caruso Lombardi



All Boys: Nahuel Losada; Emilio Porro, Pablo Frontini, Emir Faccioli y Gastón García; Hugo Soria, Federico Gino y Brian Guerra; Matías Sandoval, Maximiliano Salas y Braian Ceballos. Dt: Ignacio González



Cambios en el segundo tiempo: 17m. Ezequiel Rodríguez por C. Rodríguez, Maximiliano Caire por Depetris y Matías Pérez García por Luna (T)



Estadio: José Dellagiovanna



Nota: se jugaron dos tiempos de 35 minutos cada uno. A puertas cerradas. Volver