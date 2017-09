Sergio Massa: “Tenemos que conseguir que el Estado de una respuesta sobre Santiago Maldonado”

El candidato a senador de 1País se refirió en declaraciones radiales a la desaparición de Santiago Maldonado, el joven de 27 años que fue visto por última vez luego de que Gendarmería Nacional desalojara una protesta mapuche en la provincia de Chubut, en torno a lo cual Sergio Massa afirmó: “Tenemos que conseguir que el Estado de una respuesta sobre Santiago Maldonado. El Estado tiene esa obligación porque tiene la tarea de cuidar a la gente, mucho más cuando estamos frente a una fuerza de seguridad sospechada de encubrir lo que sucedió”.



A su vez el diputado nacional sostuvo: “El Gobierno en ese sentido siguió discutiendo en clave electoral. La familia el otro día contaba que en este mes no tuvieron contacto con los funcionarios, cuando esos funcionarios son los que tienen la obligación de rendirle cuentas a la familia, de darles garantías. La falta de profesionalismo, seriedad y objetividad con el que trataron este tema es muy grave”.



Y agregó: “Dijeron que el jefe de gabinete de Bullrich no estaba en el sur y después que sí estaba, que pasó por la zona de casualidad. No podes mentir a todos todo el tiempo como si no hubiese hechos fácticos, con un día y una hora puntual”.



Asimismo Massa se refirió a los hechos ocurridos en la marcha a Plaza de Mayo en reclamo por la aparición de Maldonado, e indicó: "Lamentamos y repudiamos los hechos de violencia que ocurrieron ayer. Los argentinos necesitamos paz y tranquilidad y una respuesta del Estado frente a la desaparición de Santiago"



El líder de 1País, Sergio Massa, concluyó: “Creo que el desafío es que haya una Argentina en la que quienes tienen la responsabilidad de cuidar frente a un hecho de inseguridad, sean responsables y metódicos. Pero también tenemos que construir un país en el que el reclamo por la ausencia de una persona no se transforme en banderías políticas. Esos son los dos países tenemos que construir porque nos va a hacer mejorar como sociedad”.