San Isidro suma 100 árboles que serán plantados en las veredas

Los ejemplares son cultivados en el vivero municipal de O´Higgins y Haedo; luego serán trasladados a la vía pública donde ya hay 180 mil árboles.



El Municipio de San Isidro sumó 100 árboles para su vivero de O'Higgins y Haedo. Allí son cultivados para luego plantarlos en la vía pública, donde ya hay 180 mil árboles.



“Seguimos comprometidos en el cuidado de nuestro arbolado urbano. Estos ejemplares los plantaremos en las diferentes intervenciones urbanas que el municipio lleva adelante. Para nosotros es una política que sostenemos desde siempre, ya que con esta acción no sólo cuidamos el medioambiente, también trae múltiples beneficios”, contó Tomás Rodríguez, desde la Subsecretaria de Espacio Público.



A los 180 mil árboles de la vía pública, se suman los 400 mil pertenecientes a predios privados y domicilios.



Entre los ejemplares que llegaron hay fresnos, crespones, ceibos y jacarandas. “Buscamos especies que sean aptas para la ciudad y apuntamos a aquellos que no alcancen un tamaño demasiado grande para que no generen roturas en las veredas pero sí den sombra”, explicó Rodríguez.