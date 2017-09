Malena Galmarini: “Quieren frenar la Ley de Paridad”

El frente 1País cuestionó la decisión de la Junta Electoral, que congeló la normativa que exige la igualdad de género en las listas de candidatos.

"Quieren frenar la Ley de Paridad que logramos aprobar por unanimidad en la Provincia de Buenos Aires, luego de un debate profundo y de pelear contra viento y marea. La ley es el resultado de un movimiento histórico que contó con el apoyo de muchas fuerzas políticas y que generó un debate muy amplio. Las reacciones a este avance en la defensa y la garantía de nuestros derechos fueron muchas y muy violentas. La paridad no es una ley que se pueda borrar de un plumazo. La resolución no solo atenta contra la representación política igualitaria sino contra la realidad de las mujeres en Argentina. Las redes de cuidado y las tareas domésticas siguen siendo casi en exclusividad responsabilidad de las mujeres. Somos las más pobres entre los pobres, cobramos menos que los hombres por igual tarea y tenemos las tasas de desempleo más altas", sostuvo Malena Galmarini, referente en Políticas de Género y Sociales del frente 1País.



"Firmé hace unos minutos un recurso de reconsideración y un amparo que se van a presentar mañana para frenar una medida que es muy grave. Apelamos a la revisión de la resolución y pedimos que se deje sin efecto, porque es la manera de comenzar a garantizar que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos y ser libres. También sería bueno que quienes presentaron este recurso les expliquen a las mujeres que sufren violencia de género en su casas cuáles son los motivos por los que tomaron esta decisión. Que les expliquen cómo van a hacer para trabajar contra la violencia económica, psicológica y cultural. Mientras nos golpean, nos discriminan, nos matan y nos tiran en una zanja, ahora tenemos que aguantar los avances de algún retrógrado que se quiere llevar puesta la voluntad popular", destacó Galmarini.



En 2016, gracias a la promoción de la igualdad de género que impulsó el Frente Renovador, la Legislatura Bonaerense sancionó la Ley de Paridad (proyecto del senador Sebastián Galmarini) y estableció que, a partir de las presentes elecciones, todas las listas de candidatos debieran cumplir con un 50% de mujeres y de hombres, en forma alternada y secuencial. Dicha norma se cumplió en las PASO, pero no será obligatorio su cumplimiento en las elecciones generales de octubre, puesto que la Junta Electoral bonaerense lo dispuso así para los partidos políticos en los que se midieron varias listas en internas. Se priorizará la “voluntad popular” por sobre la “alternancia y secuencialidad entre sexos”, según indicaron las autoridades competentes.



El frente 1País presentó un escrito a la Junta Electoral, solicitando la reconsideración de la Resolución Técnica 114/17, en los términos del artículo 63 de la Constitución Provincial, el artículo 5 del Decreto-Ley 9.889/92, y los artículos 21, 22 y 32 inc. E de la Ley 5.109 Electoral de la Provincia de Buenos Aires (modificada por la Ley 14.848). Entre las razones de dicha presentación, aseguran que: “La resolución impugnada viola a primera vista lo prescripto por la Ley Provincial 14.848 de ‘Participación Política Equitativa entre géneros para todos los cargos públicos electivos'. Además, infringe otras normas de jerarquía superior, tanto provinciales, nacionales como internacionales, y desconoce o directamente pasa por alto normas legales plenamente vigentes”.