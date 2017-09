31/08/2017 - 19:33 | Zonales / San Fernando San Fernando instalará un nuevo Destacamento de Bomberos en Islas Herramientas: Compartir: ver más imágenes Ello con el objetivo de prestar un servicio más rápido y eficiente a los vecinos isleños, para que no sea necesario aguardar la llegada de bomberos del continente. El futuro Destacamento N° 2 estará integrado con personal voluntario oriundo de las islas. Cabe destacar que el 16 de septiembre se inaugurará en San Fernando el nuevo Cuartel, el más grande y moderno del país que estará ubicado en la intersección de Acceso y 202.

Con el acento puesto en la prevención de incendios en las islas, y para poder prestar un rápido auxilio a los isleños ante emergencias en general, el Intendente Luis Andreotti y la Sociedad de Bomberos Voluntarios buscan instalar un nuevo Destacamento en la sección de Islas de San Fernando.



El presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Fernando, Héctor Smoje, quien estuvo presente en la reunión realizada en el Centro Cultural de arroyo Felicaria, dijo: “Esto ya lo teníamos en carpeta, pero por el incendio de una vivienda familiar, vinimos encomendados por el Intendente Andreotti a comunicarnos con la comunidad isleña para, en un futuro no muy lejano, instalar un destacamento de Bomberos. Esperamos poder reclutar en la zona a los futuros bomberos, logrando que surjan de los vecinos del lugar”.



Juan Pablo Spata, Jefe de Cuerpo de Bomberos, amplió: “Estamos muy contentos comenzando un nuevo desafío, que es la creación del Destacamento N° 2 en Islas. El recurso más importante para poder alcanzar este objetivo es la gente dispuesta a hacer el sacrificio y poder dedicarle tiempo a ser bombero. Haremos reuniones para quienes tengan entre 18 y 38 años y quieran sumarse a las filas de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Fernando, capacitándolos por aproximadamente un año; en una próxima reunión se aclararán más temas. El material humano es lo más importante para este destacamento; esperamos poder avanzar a mediano o largo plazo”.



Asimismo, estuvo presente el Concejal del Frente Renovador Carlos Bergandi, quien expresó: “Estamos acá en arroyo Felicaria, apoyando esta iniciativa de los isleños, que nos han pedido tener un destacamento de Bomberos. El intendente Luis Andreotti nos encomendó que vengamos a ver esta realidad, y como estamos acostumbrados a través del Concejo Deliberante, apoyando las iniciativas de nuestro Intendente en cualquier obra o iniciativa del área Ejecutiva. La idea es poder seguir apoyando desde el HCD a esta gestión tan importante que se realizó en estos últimos años”.



En cuanto a los vecinos isleños, Guillermina, presidenta de la Sociedad de Fomento Arroyo Felicaria y Biblioteca Popular Santa Genoveva, elogió la iniciativa: “Me parece excelente, porque no contamos con nada por el estilo; es muy importante trabajar en la prevención, porque hay muchos casos de incendio acá, y mucho desconocimiento. Contar acá con un destacamento y trabajar con el vecino es una gran iniciativa”.



Sandra, vecina de arroyo Paycarabí, agregó: “Me parece super interesante poder armar el cuartel y capacitar a la población en todo lo que se pueda. Conocemos gente a la que se le incendió la casa o el campo y el susto que provoca. Me parece algo muy útil”.



Víctor Carro, vecino de arroyo Felicaria damnificado por el incendio de su casa un mes atrás, agregó: “Me parece una iniciativa bárbara, la verdad que es algo que se necesita; acá en esta parte de la isla nunca hubo, y la verdad que va a venir muy bien. Tener un destacamento de San Fernando acá sería bárbaro”.



También participó de las reuniones Cecilia Biallas, colaboradora del área municipal de Islas. Cabe destacar que el 16 de septiembre se inaugurará en San Fernando el nuevo Cuartel, el más grande y moderno del país que estará ubicado en la intersección de Acceso y 202. Volver