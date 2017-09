Asaltaron a una de las Trillizas de Oro, que se tiró del techo de su casa de un barrio privado de Pilar y sufrió heridas

María Emilia Fernández Rousse, una de las Trillizas de Oro, fue asaltada hoy junto a su marido en su casa de un barrio privado del partido bonaerense de Pilar y se tiró del techo para intentar huir de cuatro delincuentes vestidos de policías, por lo que sufrió lesiones, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

La trilliza permanecía internada en el Hospital Austral, de Pilar, donde era sometida a estudios para evaluar su estado de salud, ya que sufrió una fractura en la muñeca derecha, un desplazamiento de columna y además está muy angustiada, según informaron hoy su hermana María Eugenia y su esposo, el polista Clemente Zavaleta (60), quien resultó ileso durante el asalto.



El hecho sucedió esta madrugada en el barrio cerrado de La Emilia -propiedad de la pareja y que por eso lleva el nombre de la trilliza-, un predio de 12 hectáreas situado a la altura del kilómetro 5 de la ruta 28, en Pilar.



Según las fuentes, cuatro delincuentes armados, encapuchados y vestidos con chalecos antibala y ropas similares a la de la Policía, redujeron a los dos vigiladores de la empresa de Cyrano Seguridad, que trabajan allí por las noches, a quienes les quitaron sus escopetas.



"Llevanos al lote de los del BM", dijo uno de los delincuentes a un custodio, en referencia al auto BMW de la pareja integrada por la trilliza y el polista.



Según contó Zavaleta al canal TN, él estaba durmiendo con su esposa cuando comenzó a sonar la alarma de la vivienda, lo que a veces sucede, y vio por la ventana que se acercaba el carrito de los vigiladores, por lo que pensó que estaban yendo a verificar si estaba todo bien.



"Esperé para bajar y cuando veo por la ventana que viene el carrito de la guardia dije 'está todo tranquilo y bajé'. Pero en eso veo a un tipo muy profesional, con capucha tipo S,W.A.T, que me tira al piso y me dice '¡sos el ladrón, sos el ladrón!' y saca un arma", relató el polista.



Zavaleta dijo que María Emilia (57) se quedó en la habitación matrimonial del primer piso, "se asustó, quiso bajar por el balcón y cayó desde dos metros de alto".



Es que la habitación de la pareja tiene una puerta balcón que da a un alero del techo, por donde María Emilia habría intentado llegar al jardín cuando cayó.



Su esposo dijo que no presenció esa escena, ya que él permanecía reducido en el interior de la casa y los delincuentes le robaron dinero de una caja fuerte, algunas joyas de su mujer y relojes suyos.



Las fuentes policiales y judiciales dijeron que en base a la denuncia de los damnificados la banda robó 15.000 pesos y también una pistola Pietro Beretta calibre .22, tras lo cual escapó tras cortar un alambrado que da a un terreno inundado y a una calle que deriva en la ruta 25, ya que la alarma de la casa seguía sonando y temía que por la puerta principal llegara la policía.



María Emilia fue inmediatamente trasladada por su marido al Hospital Austral, donde era sometida a estudios por politraumatismos.



"En el día de la fecha a las 5.46 de la mañana ingresó a la guardia de este Hospital María Emilia Fernández, presentando un cuadro de politraumatismo. Está consciente y acompañada de su familia mientras se le realizan estudios diagnósticos para evaluar su estado de salud", informó la Dirección Médica de ese centro.



Su hermana, la trilliza María Eugenia, contó a TN desde el hospital que María Emilia está bien aunque muy angustiada y se lastimó una muñeca cuando se tiró del techo de la casa en la desesperación de pedir ayuda.



"Ante la desesperación, Emilia dijo 'yo me tiro por el balcón' y se tiró del primer piso para buscar ayuda, tenía el teléfono al lado, pero ante la desesperación hizo eso", contó la trilliza.



"Cuando se tiró y quiso pedir ayuda vio que dos (delincuentes) estaban afuera, en el jardín, y le dijeron 'señora ¿qué está haciendo?, tranquilícese, ¿cómo se tiró?' y la hicieron entrar. Los trataron bien, pero no es el hecho que te traten bien o mal, es el hecho de que estamos viviendo esta situación", agregó.



Por su parte, la restante trilliza, María Laura, dijo que a su hermana "le sacaron sangre, la estaba viendo el traumatólogo y después van a ver toda la parte de los órganos, ella está shockeada"



Sobre el robo, contó que los delincuentes "se llevaron todo lo que pudieron agarrar, no les pedían nada específico, sólo la plata pero no tenían mucha. Le dijeron 'somos policías, quedate tranquila que somos policías', estaban con uniforme y eran gente grande, nada drogada, gente profesional, sabían a lo que iban".



Las dos hermanas de María Emilia se refirieron a la inseguridad: "Uno no toma todas las precauciones pero esto es así, no sé cuál es la solución. Cuando te afanan así es porque te siguen, saben, no fue al voleo, y si es al voleo es por que en la provincia se vive una inseguridad total", dijo María Eugenia.



Por su parte María Laura expresó: "A mí me parece que ya no es el tema poner seguridad, es la condena, la mitad de la Argentina está imputada y ninguno condenado, no nos acostumbremos".



Tras la denuncia, tomaron intervención efectivos de la Departamental Pilar y el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de ese distrito, Andrés Quintana, quien se trasladó al barrio cerrado junto a detectives de la Sub DDI local y de Policía Científica en busca de rastros, testimonios y las imágenes de las cámaras de seguridad con el fin de identificar a los asaltantes.



La Emilia es un predio de 12 hectáreas, con un total 63 viviendas, 45 de las cuales de encuentran habitadas. Tiene dos vigiladores armados por noche y posee perímetro de alambre tejido con 12 cámaras de seguridad, que se suman a otras cuatro que hay en el club house.