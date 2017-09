30/08/2017 - 19:44 | Espectáculos / Susana Giménez dijo que no entrevistará a Cristina Kirchner: "sería como traicionar mis principios" Herramientas: Compartir: ver más imágenes Susana Giménez dijo hoy que no recibirá en su programa de TV a la ex presidenta y candidata a senadora Cristina Kirchner, ya que hacerlo, según la actriz y conductora, "sería como traicionar mis principios y mis ideas". La estrella de TV descartó así, a través de su cuenta oficial de Twitter, la posibilidad de entrevistar en su programa a la ex mandataria, una versión que se divulgó en las últimas horas en diferentes medios.



"De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK", agregó Susana Giménez para desmentir presuntas negociaciones entre su producción y Unidad Ciudadana sobre una posible participación de la ex presidenta en su popular show televisivo que se emite los domingos a la noche.