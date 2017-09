Los CEIM de San Fernando disfrutaron de la obra de teatro infantil “Vale Hacer Lío”

En el marco del cierre del Mes del Niño, los 480 chicos que asisten a los Centros Educativos Integrales del Municipio se divirtieron en el Teatro Martinelli con el espectáculo humorístico y musical que interpretan Valeria Britos y Lionel Campoy, homenajeando a María Elena Walsh.

La función de los Centros Educativos Integrales Municipales (CEIM) promueve la integración al sistema educativo de los niños de 6 a 12 años, propiciando producciones y acciones para promover y desarrollar sus capacidades. Los CEIM trabajan a contraturno, en conjunto con los equipos de cultura, deportes y salud en los establecimientos de la Comuna.



En este marco, los 480 chicos que asisten a los cuatro CEIM disfrutaron de la obra de teatro infantil ‘Vale Hacer Lío', interpretada por Valeria Britos y Lionel Campoy, cantando canciones del tradicional repertorio de María Elena Walsh, en el marco del cierre por el Mes del Niño. “Estamos muy contentos por esta actividad tan linda acá en Teatro Martinelli, manifestó la Directora General de Educación del Municipio, Mariana Miola, quien acompañó a los niños.



“Trabajamos muchísimo con toda la parte recreativa –agregó-, cultural y deportiva del Municipio; cada CEIM va una vez por semana a las piletas de los polideportivos o hacer deporte asiste una vez al mes al cine o teatro. Además, estamos con salud escolar, llevando a nuestras instituciones nutricionistas, fonoaudiólogas o psicopedagogas, o también médicos clínicos y odontólogos.



Natalia Estévez, Directora de los CEIM, señaló: “Hoy realizamos como cierre del día del niño, con esta obra de teatro infantil que se llama ‘Vale Hacer Lío'. Es una representación de las canciones de María Elena Walsh en el escenario. Vinieron las 4 sedes que tenemos de CEIM, que fueron pasando primero los del turno mañana, y ahora los de la tarde”.



Por su parte, la Coordinadora del CEIM N° 2, Micaela Martín, comentó que “el trabajo día a día es equipo, con las docentes y el Municipio, para darles a los niños la posibilidad que quizá en otros lugres no pueden acceder por un tema económico, como son los talleres, la educación física, el arte, informática, inglés y toda la contención dentro de lo institucional; ellos sienten como si este lugar fuera su casa y tienen pertenencia”.



Los chicos pasaron una jornada inolvidable. El pequeño Tomás festejó: "Me gustó mucho, re divertido. Nos reímos mucho con mis amigos. Estoy contento".



Otro joven sanfernandino, Sebastián, destacó que “se hacen muchos amigos acá, jugamos y nos divertimos mucho. Vimos a Manuelita y me gusto". Su compañerita Paula, coincidió: "Estoy contenta porque cantamos con Manuelita. Yo me las sabía las canciones y las canté un montón. Estuvo buenísimo"