Massa recibió en Tigre al gobernador de La Rioja, Sergio Casas

El candidato a senador nacional Sergio Massa llevó adelante una recorrida por el COT (Centro de Operaciones Tigre) junto al gobernador de La Rioja, Sergio Casas, centrado en intercambiar experiencias en materia de seguridad. A su vez hicieron hincapié en la necesidad de abordar en conjunto las problemáticas nacionales: "El desafío es construir un país justo, donde todas las provincias tengan posibilidad de desarrollo y los mismos recursos".

En este marco, Sergio Massa afirmó: "El objetivo del día de trabajo es el de compartir una idea sobre cómo devolverle la seguridad a la gente. Compartir experiencias en el uso de nuevas tecnologías, de los botones antipánico, del uso de las cámaras, los sistemas de prevención no sólo en materia de lucha contra la inseguridad sino también en materia de protección en catástrofes y situaciones vinculadas al clima".



Y continuó: "Sobre todas las cosas, lo que compartimos es la idea de que es tiempo de trabajar juntos y de pensar el futuro juntos para darle a los argentinos la tranquilidad de que quienes tenemos responsabilidades estamos comprometidos en la lucha contra la inseguridad".



Casas destacó el desarrollo de la plataforma Alerta Tigre Global, herramienta que unifica las situaciones de emergencia agilizando la capacidad de respuesta ante delitos y siniestros, así como la instalación de 1500 cámaras y 100 móviles de seguridad distribuidos en toda la ciudad. También manifestó su interés en el desarrollo de tecnología aplicada en botones antipánico, destacando el dispositivo DAMA en la lucha contra la violencia de género.



Luego de afirmar que "el futuro nos encontrará unidos, trabajando por el bien común”, Casas invitó a Massa a La Rioja porque “es importante intercambiar experiencias en materias tan importantes como la lucha contra la inseguridad".



Casas asimismo explicó: "Concebimos la gestión con espíritu de cooperación y aprendizaje. A lo largo del territorio nacional, hemos trasmitido lo que hacemos en materia de seguridad, aprendiendo también de las realidades de nuestras provincias".



Por otro lado, Massa y Casas analizaron el próximo presupuesto nacional para lo cual La Rioja recibió el apoyo del líder de 1País para compensar fondos arrebatados a la provincia en concepto de coparticipación en el año 1988.



Al respeto, Massa sostuvo: "El desafío es construir un país justo, donde todas las provincias tengan la posibilidad del desarrollo y los mismos recursos. En el caso de La Rioja, por ejemplo, le han robado a la provincia hace años casi un punto de la coparticipación y todos los años tiene que andar mendigando en lugar de que la ley contemple la transferencia de los recursos automáticamente".



"Como espacio 1País vamos a pelear al lado de los gobernadores para que haya una justa distribución de los recursos, que permita que todas las provincias puedan avanzar en su sueño de progreso de manera individual sin tener que andar mendigando recursos", indicó Massa.



Asimismo desarrolló: "Tal como planteó el gobernador seguramente nos juntemos con los gobernadores para plantear el camino de la discusión del presupuesto y de la reforma impositiva para que en la Argentina empiecen a pagar más los que tienen que pagar y hoy no pagan, y dejen de pagar aquellos que hoy, a pesar de que la plata no les alcance, sufren la presión del Estado en materia de impuestos".



Acompañaron al gobernador Casas, el vicegobernador Nestor Bosetti, el diputado nacional Beder Herrera, el secretario de relaciones institucionales Ariel Puy. También estuvo presente el Subsecretario Operativo a cargo de la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Tigre, Eduardo Feijoo, entre otros.