Galmarini: “La resolución de la Junta Electoral altera el espíritu de la ley de paridad”

El senador Sebastián Galmarini, autor de la ley de paridad que se implementó por primera vez en las PASO del 13 de agosto pasado y fue votada por unanimidad en ambas cámaras de la legislatura provincial, cuestionó duramente la ....

.... resolución 114 de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires que pone en riesgo la aplicación de la paridad electoral: “La resolución altera el espíritu de la ley que expresamente manifiesta que tiene que haber un hombre y una mujer de manera alternativa y secuencial en las listas definitivas de los partidos políticos”.



Galmarini señaló que la ley y su reglamentación establecen que “aquellas listas que no estén conformadas por hombres y mujeres de manera alternativa y secuencial no deben ser oficializadas por la Junta”, y agregó: “No controlaron el cumplimiento de la norma y además la modificaron de hecho con una resolución; no son legisladores, son jueces”.



“Sé con certeza que el 100% de las listas presentadas para las PASO cumplían con la ley de paridad y que de las listas que debían integrarse no había ni siquiera un solo planteo judicializado. Espero que reviertan esa resolución y se de cumplimiento efectivo a la norma. El propio Sergio Massa planteó que el Frente 1País va a cumplir con la ley”, afirmó el Vicepresidente Segundo del Senado Bonaerense.



“Creemos que hay que poner en marcha rápidamente algunos mecanismos institucionales como la creación de la Cámara Provincial Electoral para que podamos discutir con un órgano jurisdiccional este tipo de resoluciones”, concluyó Galmarini.