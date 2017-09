Breves Nacionales

Los temas más importantes de hoy, martes 29 de agosto de 2017

MACRI DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE REDUCIR EL DÉFICIT FISCAL MÁS ALLÁ DE LA REBAJA DE IMPUESTOS



El presidente Mauricio Macri señaló hoy que el acuerdo con el sector de Biotecnología "pone sobre la mesa una rebaja de impuestos", pero advirtió que "si alguno no se preocupa por que baje el déficit fiscal, esto no va a andar".



EL PRESIDENTE PRESENTÓ ACUERDO PARA PROMOVER LA BIOTECNOLOGÍA E INSTÓ A SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO A TRABAJAR COMO "UN ÚNICO EQUIPO"



El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que "el sector público y privado somos un único equipo" y destacó la importancia de "trabajar en equipo removiendo obstáculos", al presidir un acto en Casa de Gobierno donde se firmó un acuerdo sectorial para la promoción del biotecnología que se propone generar 800 nuevos puestos de trabajo.



MACRI ANALIZÓ CON EL GABINETE EL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA



El presidente Mauricio Macri encabezó hoy en la Casa Rosada una reunión del gabinete nacional en la cual se analizó un informe sobre el desempeño de la economía en las últimas semanas, como uno de los principales temas del encuentro, y en el que se destacó el "crecimiento" en el último año.



GARAVANO SOBRE EL CASO MALDONADO: "TODAVÍA NO HEMOS RECIBIDO NINGÚN PEDIDO DE PROTECCIÓN DE TESTIGO"



El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó hoy que el programa de protección de testigos que funciona en la órbita de la cartera a su cargo no recibió "ningún pedido de protección de testigo", en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, al tiempo que evitó opinar sobre si se trata de una desaparición forzada al asegurar que esa definición "la tiene que tomar la justicia".



GILS CARBÓ RECIBIRÁ ESTA TARDE A LA FISCAL DEL CASO MALDONADO



La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recibirá esta tarde en la sede del organismo, en la Ciudad de Buenos Aires, a la fiscal Silvina Ávila, quien interviene en la causa que busca dar con el paradero de Santiago Maldonado, quien permanece desaparecido desde el 1 de agosto último, cuando fue visto por última vez durante un operativo de Gendarmería en una comunidad mapuche del noroeste de la provincia de Chubut.



ORGANISMOS DE DD.HH. SE REUNIERON CON AVRUJ Y AFIRMARON QUE EL GOBIERNO "SIGUE NEGANDO LA DESAPARICIÓN FORZADA" DE MALDONADO



Organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) y referentes de partidos políticos fueron recibidos esta mañana por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a quien le plantearon su reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y consideraron "sumamente grave" que "aún el gobierno sigue negando la desaparición forzada" del joven, según afirmó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano.



GARAVANO DIJO QUE UNA DIRIGENTE DE ORGANISMOS DE DDHH SE DISCULPÓ POR HABER GRABADO UNA REUNIÓN SOBRE MALDONADO



El ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, reveló hoy que una dirigente de un organismo de derechos humanos lo llamó para "pedir disculpas" por la grabación que efectuara uno de los participantes de un encuentro realizado con el funcionario la semana última, y que luego dejó trascender a algunos medios de comunicación.



PINEDO: "EL GOBIERNO HACE TODO LO POSIBLE POR ENCONTRAR A SANTIAGO MALDONADO"



El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos), sostuvo hoy que el Gobierno "hace todo lo posible por encontrar a Santiago Maldonado" en referencia al joven desaparecido el 1 de agosto último, cuando fue visto por última vez durante un operativo de Gendarmería Nacional en una comunidad mapuche del noroeste de la provincia de Chubut.



A UN MES DE LA DESAPARICIÓN DE MALDONADO, LA IGLESIA HARÁ UNA MISA PARA PEDIR QUE "SE COMPROMETAN TODOS LOS ESFUERZOS PARA ENCONTRARLO"



El obispo de Merlo-Moreno e integrante de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Fernando Maletti, presidirá este viernes una misa para pedir que "se comprometan todos los esfuerzos para encontrar" al joven Santiago Maldonado, al cumplirse un mes de su desaparición, y pidió que el tema "no se utilice políticamente" y que comprometa tanto al oficialismo como a la oposición.



EL GOBIERNO DE CHUBUT SE PRESENTARÁ COMO QUERELLANTE EN LA CAUSA POR LA DESAPARICIÓN DE MALDONADO



El gobierno de Chubut, que encabeza el gobernador Mario Das Neves, anunció que la provincia se presentará como querellante en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, que lleva adelante el juez federal de Esquel, Guido Otranto.



ORDENAN BRINDAR SEGURIDAD A LA FAMILIA DE MARTÍNEZ ROJAS, PRÓFUGO EN UNA CAUSA POR LAVADO DE ACTIVOS



El juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich envió hoy un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que se custodie a la familia del prófugo empresario Mariano Martínez Rojas, luego de que su abogado defensor efectuó el planteo al argumentar que habría riesgo para su seguridad tras las declaraciones periodísticas formuladas por su cliente en las que apuntó, entre otros, contra ex funcionarios del gobierno kirchnerista.



TRASLADAN AL DETENIDO LÁZARO BÁEZ PARA UN ESTUDIO MÉDICO AL HOSPITAL DE EZEIZA



El detenido empresario Lázaro Báez será trasladado hoy desde la cárcel de Ezeiza al hospital de esa localidad bonaerense para someterse a una tomografía de pulmón a pedido de los médicos que lo atienden en el penal.



MAÑANA SE CONOCERÁN LOS RESULTADOS DEL ESCRUTINIO DEFINITIVO DE LAS PASO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



La Justicia Electoral bonaerense dará a conocer mañana por la mañana los datos del escrutinio definitivo de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) realizadas el pasado 13 de agosto en esa provincia, informaron fuentes del Juzgado Federal número 1 de La Plata.



LANDAU: "ES LA PRIMERA VEZ EN DEMOCRACIA QUE EL ESCRUTINIO DEFINITIVO DIFIERE DEL PROVISORIO"



El apoderado de Unidad Ciudadana, Jorge Landau, aseguró hoy que "es la primera vez en democracia que el escrutinio definitivo difiere del provisorio" y adelantó que de cara a las elecciones legislativa de octubre, el kirchenrismo intentará "generar hechos jurídicos que impidan esta situación".



IBARRA EXPLICÓ EL SISTEMA DE COMPRAS Y DE CONTRATACIONES DIGITALES QUE BUSCA UNA "GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE"



El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, sostuvo hoy que la administración pública nacional lanzó un sistema de compras y de contrataciones digitales, a fin de lograr una "gestión pública transparente" y lograr asi "refuncionalizar el Estado", según la expresa indicación del presidente Mauricio Macri.



EL REPRESOR ETCHECOLATZ FUE TRASLADADO A UN HOSPITAL POR UN PRINCIPIO DE ACV Y SEGUIRÁ INTERNADO 48 HORAS



El detenido represor Miguel Etchecolatz sufrió un principio de accidente cerebrovascular (ACV) a raíz de un cuadro de hipertensión arterial y debió ser trasladado anoche desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra alojado, al hospital público de ese municipio, en el que permanecerá internado por 48 horas, informaron hoy fuentes judiciales.



JUDICIALES BONAERENSES RECHAZARON OFERTA DE AUMENTO SALARIAL Y DEFINEN HOY NUEVAS MEDIDAS DE FUERZA



Trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires rechazaron una nueva propuesta de aumento salarial del gobierno provincial y definirán hoy nuevas medidas de fuerza en sus 19 departamentales, informó la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).



CON LA INSCRIPCIÓN DE CAMBIEMOS, SERÁN NUEVE FUERZAS POLÍTICAS LAS QUE DISPUTARÁN LA GOBERNACIÓN DE SANTIAGO DEL ESTERO



Nueve alianzas políticas disputarán la gobernación de Santiago del Estero en las elecciones provinciales del 22 de octubre próximo, que se llevarán a cabo junto con las legislativas nacionales, al oficializarse esta mañana la inscripción del frente Cambiemos en el Tribunal Electoral de la provincia. (Télam)