Randazzo criticó a Vidal por el aumento en el presupuesto publicitario y la comparó con Scioli

El candidato a senador nacional por Cumplir dentro del Frente Justicialista, Florencio Randazzo, publicó siete tuits en los que criticó el "fuerte aumento en los fondos publicitarios" que aplicó la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

"El gobierno de Vidal sigue la misma lógica que cuestionábamos a Scioli. La prioridad es la publicidad", sentenció Randazzo en el primer tuit, en el que además compartió con sus seguidores una nota publicada por el diario Perfil, que da cuenta de ese dato.



"Aumentó 71% el presupuesto en propaganda. Gasta $3.650.000 por día, cuando las urgencias no son poner carteles en rutas o pauta en medios", continuó Randazzo.



En los siguientes mensajes, el candidato a senador por Cumplir contrastó el aumento presupuestario que dieron para publicidad con otras áreas de gobierno, siempre comparando el presupuesto de 2016 con el de este año.



"Mientras tanto, bajó más de tres puntos la inversión en Educación, que pasó del 27,45% al 24,39% del Presupuesto provincial"; "también bajó el porcentaje de recursos que van a la Seguridad. Cayó del 10,13% al 9,32% del Presupuesto"; "y lo mismo sucedió con la Salud, que cayó del 6,36 al 5,66% del Presupuesto. ¿Vieron cómo están los hospitales provinciales?", preguntó Randazzo en el último de tres tuits consecutivos.



"Por esto cuestionamos a Vidal, pero entendemos que no son legisladores como Scioli los que tienen autoridad para defender a los bonaerenses", continuó diciendo el líder de Cumplir, disparándole por elevación al ex gobernador bonaerense, quien actualmente es candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, el frente que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner.



"Por eso nosotros tenemos en nuestras listas a los hombres y las mujeres que van a Cumplir con los vecinos de la provincia de Buenos Aires", concluyó Randazzo en el séptimo mensaje de la tarde.



Si Cumplir mantiene en octubre el mismo caudal de votos que consiguió en las PASO de agosto, el intendente de Bolivar, Eduardo "Bali" Bucca y el actual senador nacional, Juan Manuel Abal Medina, tendrían una banca asegurada en el recinto como diputados nacionales.