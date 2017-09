Se conocen los resultados de las PASO en 34 distritos bonaerenses y se espera para el miércoles el escrutinio definitivo

La Justicia Electoral bonaerense oficializó hoy los resultados obtenidos en 34 distritos de la primera, segunda y octava secciones electorales en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) realizadas en la provincia de Buenos Aires el 13 de agosto pasado, mientras que el escrutinio definitivo se informaría oficialmente el miércoles, según estimaron en los tribunales platenses.



Los 34 distritos informados hoy son los municipios en donde finalizó el escrutinio definitivo sin impugnaciones ni solicitud de apertura de urnas.



Figuran en la información oficial los municipios de La Plata (Octava sección electoral); y Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo; Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha y Tigre, de la primera sección electoral.



También los municipios de Baradero, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y San Pedro de la segunda sección electoral.



Es que la tarea de escrutinio realizada entre fiscales y apoderados partidarios, empleados judiciales y del Correo Argentino en un recinto del subsuelo del Teatro Argentino finalizó anoche, pero el resultado definitivo total recién se conocerá "miércoles o jueves" dado que aún resta una etapa de carga y verificación.



Ayer, el prosecretario electoral bonaerense, Leandro Luppi, confirmó a Télam que en el transcurso del día de hoy se realizará la apertura de algunas urnas en las que se detectaron "errores en lo volcado en las actas".



De los 34 municipios oficializados hasta el momento, Cambiemos se impuso en veinticinco, Unidad Ciudadana en ocho y 1País sólo en Tigre.



Así, el oficialismo ganó en las categorías a senador nacional en La Plata, Campana, General Las Heras, General San Martín, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Ituzaingó, Luján, Mercedes, Morón, Navarro, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Baradero, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, y San Pedro.



En tanto, el kirchnerismo sumó más votos en Escobar, General Rodríguez, Colón, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo y Pilar.



En la categoría senador nacional, Cambiemos, con Esteban Bullrich a la cabeza, logró 1.131.698 votos en estos 34 distritos; Unidad Ciudadana, que postuló a Cristina Kirchner, 1.023.808; 1País, que llevó a Sergio Massa, 521.785; y el Frente Justicialista, que tuvo a Florencio Randazzo como cabeza de lista, 180.118.



En la categoría diputado nacional, el oficialismo alcanzó 1.142.253 sufragios, con la postulación de Graciela Ocaña; el kirchnerismo 971.209, con la candidatura de Fernanda Vallejos; el massismo 507.719, con Felipe Solá como cabeza de lista; y el randazzismo 168.766 con Eduardo "Bali" Bucca.



En todos los casos se registraron cortes de boleta entre las categorías senador y diputado de una misma fuerza política, ya que por ejemplo, Ocaña obtuvo casi 10.000 votos más que Bullrich; Cristina Kirchner logró 52.000 sufragios más que Vallejos; y Massa cosechó 20.000 votos más que Solá.



Entre los distritos en los que la diferencia obtenida entre la primera y la segunda fuerza más votada se destacan San Isidro, en el Conurbano norte, y Merlo, al oeste del Gran Buenos Aires.



En San Isidro, Esteban Bullrich cosechó 112.783 votos y Graciela Ocaña 113.668 contra 39.947 de Cristina Kirchner y 37.893 de Fernanda Vallejos; 26.929 de Sergio Massa y 25.616 de Felipe Solá; y 8.688 de Florencio Randazzo y 7875 de Eduardo "Bali" Bucca.



En tanto, en Merlo la ex presidenta triunfó con 142.410 sobre 66.601 del ex ministro de Eduación; Vallejos alcanzó 137.869 sobre 66.989 de Ocaña; mientras que Massa y Solá obtuvieron 48.555 y 46.470 respectivamente; y Randazzo y Bucca 16.897 y 15.781.



El escrutinio definitivo comenzó el 16 de agosto, cuando unos 400 fiscales partidarios y empleados de la justicia comenzaron con el conteo de la octava sección electoral. Los fiscales ya escrutaron un total de 35.589 urnas, a un promedio de 3.000 mesas diarias.



Respecto del resultado final, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, que integra Unidad Ciudadana, confirmó hoy que una vez oficializado el escrutinio definitivo, la ex presidenta Cristina Kirchner encabezará un acto "porque la gente merece saber", según respondió durante una entrevista con Télam Radio al ser consultado acerca de la posibilidad de que la ex mandataria realice un acto ante la expectativa de que se revierta en su favor las cifras del conteo provisorio, que dieron una ventaja de casi 7.000 votos para Cambiemos.



"Es probable que sea en La Plata" y "puede ser que sea el jueves, pero dependemos de que la Junta Electoral se expida y tengamos un resultado definitivo de quién perdió y quién ganó", dijo.