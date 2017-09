Trabajo formalizó un aumento del 21% para choferes de micros de larga distancia ante la falta de acuerdo paritario

El Ministerio de Trabajo formalizó hoy un aumento del 21% para los choferes de micros de larga distancia ante la falta de acuerdo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias en una paritaria que se encontraba vencida desde el 30 de abril pasado.

La resolución 595 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que se publica hoy en el Boletín Oficial establece un incremento del 21% en tres tramos para los conductores de micros de larga distancia, a partir de la aceptación de esa propuesta por parte de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), dos de las cuatro cámaras empresarias.



La medida, que lleva la firma del titular de la cartera laboral, Jorge Triaca, oficializó el acuerdo al extenderlo también a la Cámara Empresaria de Autotransporte Interurbano Bajo Jurisdicción Nacional (CELADI) y a la Asociación Civil Argentina del Transporte Automotor De Pasajeros (CATAP), quienes se habían negado a aceptarla y homologarla.



La recomposición salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros de larga distancia se instrumentará en tres tramos (agosto, octubre y enero) hasta alcanzar un salario básico de 24.200 pesos, lo que implica un incremento del 21% respecto del salario básico conformado del mes de marzo de 2017.



Además, el acuerdo determina el otorgamiento de una suma no remunerativa de 9.900 pesos que será abonada en seis cuotas mensuales y consecutivas de 1.650 pesos a partir de agosto.



La pauta salarial pactada en el presente acuerdo incluye la denominada "cláusula gatillo", que implica una revisión en la medida que el aumento sea superado por la variación del Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tomando como mes base marzo de 2017. Las revisiones se llevarán a cabo en noviembre próximo y en febrero 2018.



La resolución justifica la intervención del ministerio cerrando la paritaria al señalar que "luego de infructuosas audiencias realizadas en el marco de las presentes actuaciones" y "ante el reclamo de recomposición salarial por parte de la entidad sindical, el sector empresario no realizó propuesta alguna respecto del reclamo efectuado por su contraparte".



En ese sentido, la cartera laboral recuerda que "desde el vencimiento de la anterior pauta salarial en el mes de abril del corriente año, y desde la iniciación del proceso de negociación salarial, las partes no han logrado arribar a acuerdo alguno" y que debió apelar a una Conciliación Obligatoria y un período de Conciliación Voluntaria.



En este contexto, "en miras a restablecer el orden y la paz social en el ámbito de las relaciones laborales del sector", el Ministerio de Trabajo dispuso "dar por concluida la negociación en trámite, permitiendo de tal modo, el normal desenvolvimiento de la actividad comprendida" en la paritaria y puntualizando que la UTA debe "dejar sin efecto las medidas de acción directa anunciadas que pudieran afectar los servicios de larga distancia".