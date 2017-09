Boca ratificó su candidatura al título en el debut victorioso ante Olimpo en La Bombonera

Boca Juniors, actual campeón, ratificó hoy su candidatura al título en el debut victorioso ante Olimpo de Bahía Blanca por 3 a 0 en La Bombonera, en un partido correspondiente a la primera fecha de la Superliga de fútbol.

El delantero Darío Benedetto (7m. PT y 39m. ST, de tiro penal) y el mediocampista Pablo Pérez (42m. PT) marcaron los goles para el "Xeneize".



Con esta victoria, Boca estiró su invicto a siete encuentros, ya que no cae oficialmente en el certamen local desde el Superclásico ante River por 3 a 1, en mayo pasado; mientras que Olimpo (1.129 de promedio) sigue en la zona de descenso.



Boca le hizo sentir la categoría de su plantel a los bahíenses y los superó en cada sector del campo de juego, con Cristian Pavón (dio las dos asistencias de los dos primeros tantos) y Benedetto intratables en la zona ofensiva y un enorme desempeño del tándem Gago-Pérez, con sus pases cortos y filtrados en las líneas aurinegras.



La fórmula que lo llevó a ser campeón a Boca en la temporada anterior se mantuvo y pronto derivó en la apertura del marcador tras el desborde de Pavón y la entrada del centrodelantero Darío Benedetto (7m.) entre los defensores rivales.



El dueño de casa demolió futbolísticamente a su rival, con orden en el fondo, buenos retrocesos de sus volantes externos y un gran equilibrio brindado por el colombiano William Barrios y Fernando Gago en el medio, acompañado por el aporte de sus puntas.



De hecho, Boca falló dos oportunidades claras hasta que apareció otra vez Pavón por el costado derecho y en esta ocasión apareció desde atrás Pablo Pérez y su remate se desvió en un defensor para vencer al arquero Adrián Gabbarini.



Por su parte, Olimpo sufrió demasiado en el fondo, perdió la pelea en el mediocampo y prácticamente no pisó el área de enfrente, salvo en algunas situaciones aisladas, producto de algún arresto individual de Franco Troyansky o Luis Vila, quienes nunca se conectaron.



La diferencia de calidad individual entre ambos conjuntos se mantuvo y se profundizó en el segundo tiempo, en el que le anularon incorrectamente un tanto a Gago por un offside mal sancionado.



Benedetto, en una contra manejada de forma perfecta, recibió una durísima falta de Cristian Villanueva dentro del área y cambió el penal por gol (39m.) y liquidó la historia.



En la próxima fecha, Boca visitará a Lanús y Olimpo recibirá a Independiente dentro de dos semanas tras la interrupción por la doble jornada de eliminatorias para el Mundial Rusia 2018.



-Síntesis-



Boca Juniors: Agustín Rossi, Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Fernando Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Olimpo: Adrián Gabbarini; Cristian Villanueva, Cristian Nasutti, Matias Cahais y Pedro Torrejón Silva; Lucas Mancinelli, Emiliano Tellechea, Lucas Villarruel y Maximiliano Fornari; Franco Troyansky y Luis Vila. DT: Mario Sciacqua.



Goles en el primer tiempo: 7m. Darío Benedetto (B) y 42m. Pablo Pérez (B).



Goles en el segundo tiempo: 39m. Darío Benedetto (B), de tiro penal.



Cambios: en el segundo tiempo: 1m. Michael Covea por Franco Troyansky (O), 17m. Orlando Gaona Lugo por Lucas Mancinelli (O), 30m. Cristian Espinoza por Cristian Pavón (B) y Said Llambay por Mximliano Fornari (O), 40m. Junior Benítez por Darío Benedetto (B) y 44m. Julián Chicco por Pablo Pérez (B).



Amonestados: Nasuti y Villanueva (O).



Árbitro: Néstor Pitana.



Estadio: Boca Juniors