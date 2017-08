Sergio Massa cerró el encuentro de 1País en Tigre

Con la vista puesta en las elecciones generales de octubre, el diputado nacional y candidato a senador, Sergio Massa, congregó en Tigre a los principales referentes provinciales y nacionales de la fuerza 1País. En dicho encuentro, el líder del espacio evaluó los resultados de las primarias y compartió su perspectiva de cara a los próximos comicios.

El diputado nacional y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, encabezó hoy en el partido de Tigre un encuentro que reunió a más de 300 dirigentes de 1País, entre candidatos bonaerenses, intendentes, diputados nacionales y provinciales.



En el encuentro cerrado de dirigentes se resolvió modificar la estrategia electoral para posicionar a su principal figura, Sergio Massa, como un dirigente nacional, con un discurso que exceda la canasta de precios y los temas de seguridad y apunte a "la clase media", con la mirada puesta más en las elecciones presidenciales de 2019 que en las parlamentarias de octubre próximo.



Esta mañana, la compañera de fórmula de Massa, Margarita Stolbizer, que no participó del encuentro de la tarde, mantuvo un desayuno de trabajo con Felipe Solá, Marco Lavagna y la jefa de campaña Graciela Camaño, y les planteó que el ex intendente de Tigre debe adoptar un "liderazgo nacional con una visión estratégica a futuro" ya que "hay que apuntar a un nuevo liderazgo progresista y popular que reemplace a Cristina", explicó la diputada.



En diálogo con la agencia Télam, Stolbizer consideró que "está claro" que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "no puede liderar nada a futuro", y el rol lo debe tomar Massa, al tiempo que cuestionó la municipalización del tramo anterior de la campaña, en la que su compañero de fórmula "estaba permanentemente encima de las pequeñas cosas, de los pueblos, y eso le quita una dimensión más amplia que tiene que tener su discurso, que era muy acotado".



"Se necesita un discurso más amplio que hablar de los precios de los alimentos y del Alerta Buenos Aires", explicó Stolbizer, y recordó que esta mañana les dijo a los armadores de 1País -que "estuvieron de acuerdo"- que "él tiene que dar un mensaje superador de lo electoral, incluso hablar al futuro, a los jóvenes".



En sintonía con estas ideas, esta tarde Massa dijo en el cierre del encuentro que "a mí no me van a correr del camino de pelear por el camino del país en el que creo. Tengo 45 años, y los puedo esperar".



Desde que se formó 1País, sus dirigentes reiteraron en varias ocasiones que el proyecto conjunto es pensando en 2019, aunque el cimbronazo de los malos resultados de las PASO los obligó a repensar la estrategia de campaña, por la cual abundan las críticas al publicista Darío Lanis y a los encuestadores que "vendieron pescado podrido", graficaron a Télam, apelando a una metáfora periodística, apenas horas después de conocidos los resultados de la provincia.



De hecho, en 1País hubo una autocrítica por el spot de "la grieta", ya que creen que lo que hizo fue "ahondarla más", algo que estuvo lejos de interpretar al votante de clase media al que el espacio busca llegar a partir de las propuestas, y también de la figura de Massa, que "como cualquier laburante, se hizo de abajo".



Según relataron participantes del encuentro, en 1País están convencidos de que ese es un espacio que "está sólido y no le debe nada a los poderosos, y que expresa el sentido común y trabaja por los sueños de los laburantes", y acaso quizás esa sea la dirección que se le buscará dar al discurso.



Si bien plantearon "corregir algunas cosas", están convencidos de que el espacio representa la "oposición responsable" al Gobierno, frente al kirchnerismo porque "quedó claro que no pueden construir una amplia mayoría, que siguen siendo sectarios", y que así "no pueden azuzar" a la administración actual.



Si bien falta definir los detalles finales, además del cambio en el discurso de Massa, habrá otros dos cambios: el primero, a nivel operativo, que tiene que ver con la utilización del Big Data Mapa, una analítica segmentada con el objetivo de ser "más precisos en la caza del voto para crecer de cara a octubre".



Además, 1País buscará ampliar la base de sus propuestas, que hasta el 13 de agosto se centró en el proyecto "Bajemos los precios" -que busca eliminar el IVA en 11 productos de la canasta básica- y el "Alerta Buenos Aires", una herramienta digital para alertar sobre hechos de inseguridad en los barrios.



Es por eso que en el desayuno de esta mañana también estuvo Lavagna, quien "tiene a cargo el armado de las propuestas", destacó Stolbizer y sostuvo: "habíamos presentado un programa económico pero no se explotó lo suficiente", por lo que la idea ahora es dar a conocer el resto de las propuestas, entre ellas el proyecto de su autoría de eliminar el IVA en las facturas de luz y de gas.



La actividad de los dirigentes comenzó hoy en Tigre al mediodía -sin la presencia de Stolbizer, comprometida con otras actividades en el Congreso- y se escucharon las conclusiones sacadas por los dirigentes de 1País sobre la última elección, antes de la exposición de Massa quien, según fuentes que asistieron al evento, se mostró "conectado a su identidad, recordando que se hizo de abajo con los valores de trabajo".