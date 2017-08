La NASA quiere fabricar oxígeno a partir de dióxido de carbono en Marte

La agencia espacial estadounidense NASA comenzó a desarrollar un equipo para producir oxigeno a partir del abundante dióxido de carbono presente en la superficie de Marte, algo fundamental con miras a un futuro viaje tripulado al planeta rojo, se informó hoy.

Así la agencia espacial trabaja en el Moxie (Mars Oxigen In situ Experiment, según su sigla en inglés), un dispositivo para producir oxígeno en la misma atmósfera marciana a partir del dióxido de carbono, un gas que llega al 96% en ese planeta, informó el sitio Xataka.com.



Una versión pequeña del dispositivo sería incluida en las próximas misiones no tripuladas para así ser testada en ese planeta.



Con una potencia de 300 vatios y una tasa de producción de diez gramos por hora, el Moxie recoge CO2, lo comprime y lo somete un proceso electroquímico a más de 800 grados para producir oxígeno por electrolisis.



Al respecto, el administrador principal en la NASA Robert Lightfoot explicó que si el Mars 2020 da buenos resultados, ya tiene diseñados equipos Moxie hasta 100 veces más grandes para comenzar a preparar la llegada al planeta rojo.



El oxigeno podría comenzar a ser producido con antelación a la llegada de los colonizadores espaciales y no solo les permitiría vivir sino que podría significar una mejora logística a la hora de preparar la vuelta a la Tierra.



El interés de la NASA por llevar a un humano a ese planeta supone nuevos desafíos técnicos derivados de la duración de un viaje que llevaría años y la consiguiente necesidad de suministros vitales para la tripulación.



Uno de los bienes escasos en la superficie del planeta rojo será el oxígeno que sólo alcanza el 0.13 por ciento frente al 21% de la atmósfera terrestre.



"Cuando enviemos seres humanos a Marte, querremos que regresen sanos y salvos, y para eso necesitan un cohete para salir de allí. Un propulsor de oxígeno líquido es algo que alimentar allí mismo y, de esta forma, no tendríamos que llevarlo con nosotros. Es mucho más fácil, llevar un tanque de oxígeno vacío y llenarlo en Marte", explicó Michael Hecht, científico a cargo de Moxie.