Una maestra fue agredida por la madre de un alumno en la puerta de una escuela en Garín

Una docente de tercer grado de una escuela primaria de la localidad bonaerense de Garín, partido de Escobar, denunció que fue agredida verbal y físicamente por la madre de uno de sus alumnos en la puerta de la institución, donde hoy no hay clases en protesta por lo ocurrido. El incidente se produjo ayer en la escuela primaria N° 5 Hipólito Yrigoyen, cuando la madre de un alumno de la docente Alejandra Pereyra la increpó a la salida de clases



"El mismo nene le decía que me soltara", contó la maestra en declaraciones a la prensa, en referencia al hijo de la mujer agresora.



"Es claro porqué el nene tiene problemas de conducta desde que comenzó la escuela, en primer grado. Nosotros vamos a seguir acompañando y sosteniendo al nene", indicó Pereyra, quien relató que los padres fueron citados en varias oportunidades debido a las conductas del alumno.



"La respuesta de ellos siempre es echarle la culpa a los otros nenes o a las docentes", describió la maestra.



En la puerta de la institución, ubicada en Larroca 1050, los docentes pegaron un cartel anunciando que las clases se suspenden hoy y convocando a una asamblea en apoyo a la colega agredida.



En la provincia de Buenos Aires rige una ley que castiga con arresto o multas que van de los 6.000 a los 15.000 pesos a los padres, familiares o personas cercanas a los alumnos que agredan de manera verbal o física a maestros y personal no docente. Volver