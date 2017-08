23/08/2017 - 20:24 | Deportes / El arquero Javier García y el defensor Erik Godoy se van de Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes El arquero Javier García y el defensor Erik Godoy se marcharán de Tigre y no integrarán el equipo que dirige Ricardo Caruso Lombardi en el próximo torneo de Primera División.

El guardavallas se hará mañana, en turno vespertino, la revisación médica pertinente y pasará a ser refuerzo de Racing Club.

El ex Boca Juniors llegará libre, a préstamo, por una temporada. Mientras que el zaguero central se irá a préstamo a Belgrano de Córdoba, club en el que mañana se entrenará por primera vez.



“(Erik) Godoy tiene la cabeza en otro lado. Quiere irse a préstamo, a otro lugar”, confió el propio DT Ricardo Caruso Lombardi, respecto del destino que correrá el defensor.



El técnico todavía no definió la alineación titular que presentará este viernes, a las 19.05, en el choque con Vélez, por la primera fecha del torneo de Primera División.



Sin embargo, una posible formación nucleará a Julio Chiarini; Alexis Niz, Carlos Rodríguez, Gastón Bojanich y Mathías Abero; Rodrigo Depetris, Hamilton Pereira, Martín Galmarini y Matías Pérez García; Lucas Janson y Denis Stracqualursi Volver