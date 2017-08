23/08/2017 - 17:35 | Zonales / Vicente López Se realizará en Vicente López la segunda edición anual del Innovation Kick Off Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los días 25, 26 y 27 de agosto, se realizará la segunda edición en el año del Innovation Kick Off, un encuentro en el que se podrá dialogar con referentes de Tecnología y Salud, con la particular tarea de combatir la problemática del Zika y demás enfermedades transmitidas por el mosquito.

Durante tres días se desarrollarán 80 participantes y 16 proyectos: La intención será resolver problemas concretos creando prototipos, programando y trabajando en equipos interdisciplinarios apoyados por una red de mentores y talleres, enfocados en la impresión 3D, programación y hardware.



El Centro Universitario (Carlos Villate 4480) será el lugar de la cita. El objetivo consiste en conformar equipos interdisciplinarios de jóvenes mejor preparados para innovar y emprender en su vida. Una vez finalizado, los participantes seleccionados tendrán la oportunidad de incubar su proyecto durante tres meses en el Centro de Innovación y Tecnología.



El viernes 25, la jornada comenzará a las 14 hs; el sábado 26, a las 8.30 hs, y la jornada de cierre se llevará a cabo en las oficinas de Microsoft (Bouchard 710). Para mayor información, ingresar a www.emprear.org.ar/centros.