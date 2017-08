Archivan denuncias contra Macri, Bregman y periodistas, acusados de violar la veda en las PASO

El fiscal electoral Jorge Di Lello archivó hoy las denuncias contra el presidente Mauricio Macri, la candidata a legisladora porteña Myriam Bregman y una serie de periodistas y conductores televisivos que habían sido acusados de violar la veda electoral en los comicios PASO.

El fiscal entendió que las declaraciones vertidas por los políticos denunciados, entre los que estaban también los periodistas Jorge Lanata y Víctor Hugo Morales, y la conductora Mirtha Legrand, no fueron actos deliberados para influenciar la voluntad popular.



Macri había sido denunciado porque cuando fue a votar, el 13 de agosto último, pidió, en la escuela en la que le tocaba sufragar y ante los medios de prensa, que los "argentinos se expresen con alegría a favor del cambio".



El fiscal Di Lello consideró que esos dichos no constituyeron una violación a la veda porque "no están sustentados en una conducta deliberada y pergeñada con anterioridad", por lo que no tienen "entidad suficiente" para sostener la denuncia.



"No se desprenden conductas proselitistas dirigidas a la ciudadanía o una intención de dirigir un mensaje al electorado para influenciar en su opción electoral, por lo cual aquellos se enmarcan en respuestas o comentarios periodísticos de quienes públicamente han expresado su opinión política desde tiempo atrás", sostuvo el fiscal.



El fiscal archivó las denuncias, presentadas a través del portal del Ministerio Público, tras analizar los videos de las declaraciones de cada uno de los denunciados, entre los que se encontraba el de la charla entre Legrand y Lanata, en la que analizaron quien podía imponerse en las elecciones primarias.