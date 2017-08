Dietrich defendió el operativo de búsqueda y felicitó al equipo que encontró al avión que cayó en el Delta

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, defendió hoy al equipo de profesionales que participó de la búsqueda del avión Mitsubishi que con tres tripulantes a bordo cayó en una zona del Delta cuando intentaba retornar al aeropuerto de San Fernando y fue hallado el último sábado, y destacó que “se hizo todo lo posible por encontrarlo antes, pero estaba bajo el agua y sin rastros a su alrededor que evidenciasen la caída”.

Dietrich dio sus condolencias a los familiares de las víctimas, apuntando que “lamentablemente se terminó de conocer la peor noticia", en declaraciones a radio Mitre.



"Teníamos la esperanza que estuviesen vivos y fue una tragedia terrible”, dijo el ministro, quién expresó un reconocimiento “al trabajo que hicieron un montón de personas de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y de organismos del Estado en estos 26 días” en que estuvo desaparecido el avión.



Dietrich aseguró que "lamentablemente, por el lugar donde cayó, ayer estuve en el lugar, es muy complicado para haberlo encontrado. Hay un río de 200 metros de ancho con fuerte correntada y 30 metros de profundidad y el avión cayó a 100 metros de la costa del río, en un pantano en medio de un bosque”, detalló.



Explicó que “el lugar donde cayó, hoy se ve más abierto el agujero, pero era un circulito donde se veía nada más que un álamo con un tajo en la punta, que es lo que tocó el avión y los árboles que arrastró quedaron debajo de la aeronave, enterrados en el barro. No se lo podía ver”.



Dietrich indicó que “la zona critica de búsqueda en base a la ruta que debía haber seguido el avión abarcaba 750 kilómetros cuadrados, cuatro veces la ciudad de Buenos Aires y recorrimos 363.000 kilómetros por aire. El lugar donde está el avión lo recorrimos 50 veces”.



Respecto al testigo que dijo haber visto caer el avión, Dietrich puntualizó que “se le tomó declaración no solo del área de investigación sino también en el ámbito judicial. Se lo llevó a volar tres veces en helicóptero, se lo llevó en lancha. ¿y donde apareció el avión?, a 32 kilómetros de donde él señalaba. Si hubiera estado ahí íbamos a buscarlo. El testigo lo vio caer a 32 kilómetros, es como si estuviésemos en Congreso y lo viéramos caer en Del Viso”.



En cuanto a la demora para hallar el avión Mitsubishi matrícula LV-MCVl que desapareció en pleno vuelo el 24 de julio último tras despegar desde San Fernando, el ministro aclaró que “lo increíble no es haber tardado 26 días sino haberlo encontrado. En el mundo caen aviones que no se encuentran. Steve Fosse, el millonario que recorrió el mundo en globo salió en 2007 con un avión desde Estados Unidos, desapareció y no lo encontraron”.



“Fue en Estados Unidos, con todo el equipamiento y la tecnología y con el agregado que el desaparecido era multimillonario, pero no lo encontraron. Un año después en el desierto de California hallaron restos del avión. En 2011 desapareció un helicóptero que nunca fue encontrado. Si se observa el lugar donde cayó el avión coincidirán en que fue fruto de la tenacidad haberlo encontrado”, remarcó el ministro.



Respecto de los reclamos de familiares de las víctimas, Dietrich señaló que mantuvieron reuniones con ellos, el titular de la ANAC, Juan Irigoin; con la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación "y les explicamos todo. La inquietud que nos manifestaban era que focalizábamos la búsqueda en un lugar y no en otro y nosotros estábamos insistiendo en la búsqueda en la zona crítica que apuntaba”.



Admitió que tuvieron contacto con Uruguay y Paraguay, pero destacó que “la verdad es que el equipo tenía como hipótesis más probable que había sido un accidente y por eso la búsqueda se realizaba en ese radio de 750 kilómetros cuadrados”.



En relación al equipo que participó de la búsqueda, Dietrich resaltó su “profesionalismo” y señaló que “Alejandro Álvarez, responsable de la tarea es ex oficial de la Fuerza Aérea, estuvo como jefe de SAR (Servicio de Ayuda y Rescate) en Córdoba y Ezeiza, tiene 20 años de experiencia”.



“Él coordinó esta búsqueda y también estuvo el número 2 de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) Fredy Gallardo, que coordinaba y conducía los helicópteros y aeronaves y un montón de gente que dedicaron todo su tiempo y energía y que llegaron a encontrar al avión”, sostuvo.



Dietrich destacó que “un punto no menor es que la gente en la búsqueda arriesgó su vida. Hay horas y horas de filmación. Se hicieron vuelos rasantes, los buzos trabajaron en un río tan profundo y con una correntada tan fuerte. Toda la gente fue muy profesional y puso su capacidad y su compromiso. Y no tengo menos que felicitarlos”.