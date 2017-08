23/08/2017 - 10:22 | Policiales / Detuvieron a un hermano de “El Chipi” Barijho y a dos cómplices por tráfico de marihuana Herramientas: Compartir: Tres hombres, entre ellos un hermano del ex futbolista de Boca Juniors y Huracán Antonio “El Chipi” Barijho, fueron detenidos y acusados de integrar una banda de narcos que traficaba marihuana desde Misiones que luego vendía en el conurbano y el interior bonaerense, informaron hoy fuentes policiales.

Las fuentes dijeron que las detenciones se produjeron en distintos allanamientos realizados entre el lunes último y ayer, y que como consecuencia de la investigación también quedaron imputados en la causa dos hombres que están detenidos en la unidad penitenciaria 49 de Junín, quienes comandarían desde su celda la distribución de la marihuana en las ciudades de Lincoln, Junín y General Pinto.



El procedimiento fue realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Junín, que tras una extensa investigación logró determinar que la banda traía la droga en micros de larga distancia que salían de la ciudad misionera de Posadas hacia la terminal de micros de Retiro.



Los narcos escondían los panes de marihuana en el torpedo de un micro de la empresa Crucero del Norte con la connivencia de dos choferes que, antes de llegar a la terminal de micros porteña, se contactaban con el encargado de retirar el cargamento.

De acuerdo a la pesquisa, este hombre llevaba la marihuana hasta la casa de José Luis Barijho, en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, y el hermano del ex futbolista se encargaba de trasladarla al interior provincial.



Las fuentes dijeron que el procedimiento comenzó en el peaje de Zárate de la ruta 9, donde los policías de Junín hicieron detener la marcha del micro y con la ayuda de perros adiestrados hallaron seis panes de marihuana.



Allí, fueron detenidos los dos choferes del vehículo, quienes quedaron acusados de integrar la banda y fueron puestos a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal de la Ciudad de Junín, a cargo de Héctor Pedro Plou.



Luego, con una orden del mismo magistrado, los policías concurrieron a la vivienda de Barijho, en la calle Baradero sin número de Villa Fiorito, donde detuvieron al hermano del ex futbolista y le secuestraron teléfonos y unos 150 mil pesos que serían destinados a pagar el cargamento de marihuana secuestrado en el micro interceptado en el peaje de Zárate, según los investigadores.



El juez Plou dispuso también un allanamiento en la Unidad Penitenciaria 49 de Junín, donde se requisó la celda de dos reclusos a quienes se los acusa de ser los encargados de la distribución de la droga en el interior bonaerense.

Los dos presos, uno de ellos detenido en el marco de una causa por homicidio, quedaron imputados y acusados de tráfico de estupefacientes, por lo que también serán indagados en los próximos días por el juez Plou.



En poder de los reclusos, los policías secuestraron dos teléfonos celulares, desde los cuales se comunicaban con la esposa de uno de ellos, apodada “La Pato”, cuya captura fue dispuesta por la Justicia en relación con la causa.

Volver