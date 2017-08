El Municipio y los referentes barriales de San Fernando organizaron festejos del Día del Niño

Con colaboración de la Comuna, clubes y sociedades de fomento hicieron festejos con teatro, juegos, sorteos y muchas sorpresas. Participaron los ídolos deportivos, Carlos ‘Chino’ Luna y Érica ‘la Pantera’ Farías.

San Fernando celebra a lo largo de todo agosto el “Mes del Niño”, con una serie de eventos en las plazas más grandes del partido en donde se montarán shows gratuitos para toda la familia con kermesses, inflables, música, globología, juegos de competencia y otros entretenimientos. En esta línea, la Comuna también organizó junto a las sociedades de fomento y clubes de barrio festejos para el domingo 20, fecha en que se celebró el Día del Niño.



Santiago Aparicio, Presidente del HCD de San Fernando, quien recorrió los festejos junto a concejales, manifestó: “Estamos acompañando a todos los referentes de los barrios que ponen mucho tiempo de sí para estar con los chicos y organizar toda una tarde de festejos. Como funcionarios públicos, tenemos la responsabilidad de apoyarlos en todo lo que podamos, y más aún en un día como hoy, para que todos los niños celebren y reciban un regalo”.



“Hoy tenemos la presencia del ‘Chino' Luna, goleador histórico del Club Tigre, y la campeona mundial de box, Érica ‘La Pantera' Farías, y es parte de un festejo que acontece en seis puntos más del distrito. Agradecemos a todos los que trabajaron tanto en armar este día, como también a los comerciantes que pusieron su granito de arena al donar estos regalos para los chicos”, agregó.



Los puntos de festejo fueron seis, con escenarios e inflables. En la Sociedad de Fomento Barrio San Martín; en Plaza de los Inmigrantes Italianos; en el predio de Barrios Unidos, en Guatemala y Arenales; en la intersección de Gandolfo y la calle N° 29; en 9 de Julio y Alem; y en Santamarina de Oro y Lavalle.



El Director de ‘Murgas en Red', Marcelo ‘Coca Cola' García, encabezó el armado de la celebración en Gandolfo y calle N° 29. “Es el año 27 que hacemos el día del niño, organizan los ‘Tigre de Victoria', somos la murga de acá del barrio. Por suerte, con un montón de chicos muy contentos, con sus regalos y viendo a sus ídolos, como son el ‘Chino' Luna y ‘La Pantera' Farías”, afirmó.



El referente barrial agradeció “al Intendente Luis Andreotti que nos dio una mano en todo el aspecto organizativo, con el escenario, el espectáculo y premios que nos donaron para sortear, y también fue importante el trabajo de los comerciantes que aportaron, y todos los vecinos que compraron rifas. Es algo muy lindo y grande lo que se arma, y nos da mucho orgullo, los chicos que ahora están festejando son los que el día de mañana se prestan a ayudar”.



La boxeadora multicampeona Érica ‘La Pantera' Farías repartió regalos y se sacó fotos con sus fanáticos. Emocionada, la deportista expresó: “Ya es el segundo año consecutivo que vengo, estoy muy agradecida por la convocatoria a ser parte de un evento tan lindo en el que los chicos tienen la oportunidad de disfrutar. Gracias al Municipio y a los Tigres de Victoria que se organizan para que esto se lleve a cabo, haciendo un trabajo social muy importante”.



Por su parte, el histórico delantero del ‘Matador', Carlos ‘Chino' Luna, recordó: “Hace 15 años que soy parte, y sigo agradeciendo la invitación que me hacen. Vengo contento porque conozco el trabajo tan bueno que hacen socialmente con los chicos del barrio. Tratando de estar presente y dar buenos ejemplos”.



“Todo niño tiene derecho a un festejo y un regalo –aseveró-, y más en los lugares donde por ahí faltan las cosas. Bienvenido sea, y muy feliz de participar y compartirlo con mis hijos que me vinieron a acompañar”.



Hugo Pescado, organizador en la Plaza de los Inmigrantes Italianos, comentó: “Vinimos a tratar de que los chicos lo pasen bien y tengan un día muy feliz, porque a pesar de las necesidades que hay hoy en día, ellos merecen algo así”. El Presidente de la Sociedad de Fomento ‘25 de Mayo', Daniel González, también colaboró en el armado del festejo. “Muy bien esto que se hace, y conseguimos muchas donaciones de los comerciantes. Y la Municipalidad se ha hecho presente, siendo una parte fundamental para que se pueda hacer”.



Las familias sanfernandinas pasaron una tarde inolvidable. La pequeña Brenda sostuvo: “Hay regalos para todos los chicos, y estamos súper felices. La estoy pasando muy bien, y ahora vamos a bailar y a jugar un montonazo”.



Leo, un joven de 20 años que siempre se acercó a festejar y hoy colabora en la organización, se mostró emocionado. “Hoy vengo a ayudar y dar una mano para que los niños. Está bueno porque es todo para ellos, chicos que tal vez no tienen un regalo o la posibilidad de darles una pequeña alegría”, aseguró.



La vecina Soledad llevó a toda la familia. “Está lindo, muy bien organizado, como todos los años; la verdad me encanta que vayan a los barrios para que la gente disfrute”, señaló.



Finalmente, la sanfernandina María llegó con sus dos hijos y destacó que “es muy lindo, siempre lo hacen, es hermoso y se divierten mucho los chicos, con los payasos y la música. Felicito a todos los que hacen que sea posible”.