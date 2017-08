Horóscopo correspondiente del miércoles 23 de agosto de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Si espera un poco más recibirá lo que está esperando en el plano laboral. El punto es insistir pero no desagradar con la insistencia. Un proyecto en común con alguien nuevo que llega a su vida. Tener en cuenta: permitirle al tiempo que siga su curso.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Sentirá que esa persona que conoce no es lo que usted espera que sea. A veces debemos entender que cada uno es como es. Promesa cumplida en el plano laboral. Tener en cuenta: ver en el otro las cosas positivas que tiene más allá de las negativas.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Se preguntará cosas que no comprende en el área laboral. Se da cuenta de cosas que antes le resultaba imposible suponer. No se permita frustrar ciertos sueños que tiene. Tener en cuenta: buscar la verdad en las cosas.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Se entrega con amor a nueva relación, ame sin temor a amar. Lo que espera a nivel económico puede darse, confíe en ese familiar que lo está orientando sin interés alguno. Tener en cuenta: no podemos manejar nuestra vida desde la desconfianza.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Despierta algo particular en alguien que por un motivo laboral se siente obligado a frecuentar. Su situación afectiva comienza a tomar un giro. No se apresure ni sienta ansiedad. Tener en cuenta: si es que deba ser, será.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Trate de no adelantarse a los hechos. Una vertiente nueva en su lugar de trabajo lo aliviará. No simplifique sus planes porque hay una reunión a la que debería concurrir que se suspende. Tener en cuenta: dejar que las cosas tomen su ritmo natural.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Trate de evitar tomar contacto con personas que tienen que ver con su pasado afectivo. Sus emociones no están para sumar nostalgia ni nervios. Una llamada lo orientará en el área laboral. Tener en cuenta: asumir el pasado.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Despierta en alguien de su entorno cotidiano algo especial. No se aleje de un amigo por diferencias banales que mantenga con él. Es hora de sentarse a tomar una decisión en el plano material. Tener en cuenta: las cosas materiales también tienen su Importancia sin ser prioridad.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Receptiva sensación en el plano familiar, capta los mensajes con doble sentido que emite alguien. El punto es no darle importancia a las cosas que no la tienen. Resolución. Tener en cuenta: estar por encima de las cosas que pueden perturbar la paz.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Un complejo problema en el plano familiar lo hace tomar una decisión importante. Su estado anímico mejora si no se pone usted mismo obstáculos innecesarios. Veracidad. Tener en cuenta: la calma ante cualquier situación juega un rol importante.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- No postergue esos llamados que hoy puede realizar sin problema. Sentirá que le sobra energía para realizar una operación difícil en el plano de sus intereses financieros. Progreso. Tener en cuenta: valerse de uno mismo es positivo si no descartamos que también podemos contar con los demás.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Ni imagina que hay personas de alto rango en el plano laboral que observan cuidadosamente su intervención diaria. Puede llegarle una propuesta que lo sorprendería. Tener en cuenta: actuar bien más allá de los ojos ajenos.