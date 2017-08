River comenzó la defensa del título en Copa Argentina con un triunfo sobre el humilde Atlas

River Plate inició de la mejor manera la defensa del título en la Copa Argentina al vencer esta noche 3 a 0 a Atlas, equipo que milita en la Primera D, en un partido correspondiente a los 32avos. de final.

Gonzalo Martínez (13m.PT y 45m.ST de penal) e Ignacio Fernández (42m.PT) marcaron los goles del encuentro disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta, arbitrado por Ariel Penel.



El equipo de Marcelo Gallardo enfrentará ahora en 16avos. de final a Instituto, de Córdoba, que en principio se iba a jugar el domingo en Mar del Plata, pero la dirigencia de 'La Gloria' pidió postergar este enfrentamiento porque sus jugadores recién volvieron hoy a los entrenamientos.



Tal lo previsto antes del partido, River se adueñó del juego desde el comienzo, cuando Ariel Rojas y Enzo Pérez se asociaron para asistir a Ignacio Fernández por derecha y a Martínez por izquierda, quienes tuvieron el acompañamiento de los dos laterales, Jorge Moreira y Milton Casco.



El “Millonario” llegó a los 5m. con un cabezazo de Lucas Alario que fue atajado por Rodolfo De Rosa, y a los 13m. el “Pity” Martínez recibió un pase de pecho de Lucas Alario, eludió a Franco Gómez y definió con un derechazo al primer palo.



A los 18m. Martínez probó de tiro libre y la pelota dio en la base del palo, aunque después de esa jugada River no generó situaciones reales de peligro, ante un Atlas que buscó mantenerse ordenado y tratar de progresar con la pelota al piso, pero no pudo exigir nunca a Germán Lux.



Recién a los 37m. volvió a llegar River, con un centro bajo de Martínez para la entrada de Alario, quien no llegó a conectar.



Y a los 42m. River elaboró una buena jugada colectiva, iniciada por derecha por Pérez y Jorge Moreira, y el centro del paraguayo para la entrada de Fernández, que de cabeza batió a De Rosa.



En el inicio complemento Atlas tuvo la chance del descuento cuando Lux se pasó en un envío de córner que casi se convierte en olímpico y Julio Gauna alcanzó a conectar de cabeza desde un ángulo cerrado, pero la pelota se fue junto al segundo palo.



Atlas se animó y un centro desde la izquierda encontró el rechazo de Javier Pinola, y la pelota por poco no se introdujo en el propio arco de River, que luego tuvo un par de aproximaciones mal definidas.



Gallardo decidió el ingreso de Ignacio Scocco para jugar con dos delanteros bien definidos, y a los 16m. el ex atacante de Newell's cabeceó desde buena posición y rechazó el arquero De Rosa.



River no tuvo un buen segundo tiempo y cuando contó con la pelota trató de no apurarse para buscar la mejor opción, pero estuvo impreciso. Recién a los 30m. Scocco tuvo otra chance, con un remate de tiro libre apenas elevado.



En el final el dato llamativo lo dio el ingreso del delantero Wilson Severino, histórico goleador de Atlas con 108 tantos, que se retiró hace más de un año y volvió a entrenarse el pasado 7 de agosto para jugar este partido.



Ya en tiempo de descuento un remate del debutante colombiano Rafael Santos Borré dio en la mano de Nicolás Pardo y el penal fue cambiado por gol por Martínez, más allá del manotazo de De Rosa que no alcanzó a desviar la pelota.



= Síntesis =



River Plate: Germán Lux; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casto; Leonardo Ponzio; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; Lucas Alario. DT: Marcelo Gallardo.



Atlas: Rodolfo De Rosa; Franco Gómez, Nicolás Pardo, Diego Dreer y Alexis Barzezevsky; Diego Prado, Sebastián Ferrario y Alejandro Martínez; Román Gnocchi; Joel Godoy Gill y Julio Gauna. DT: César Rodríguez.



Goles en el primer tiempo: 13m. Martínez (RP) y 42m. Fernández (RP).



Gol en el segundo tiempo: 46m. Martínez de penal (RP).



Cambios en el segundo tiempo: 10m. Ignacio Scocco por Pérez (RP), 25m. Carlos Auzqui por Rojas (RP), 27m. Luis Jurchesen por Gauna (A), 32m. Alan Salvi por Gnocchi (A), 34m. Rafael Santos Borré por Alario (RP) y 41m. Wilson Severino por Godoy Gill (A).



Amonestados: Fernández (RP). Pardo (A).



Arbitro: Ariel Penel.



Estadio: Padre Martearena (Salta).