Nuevas tarifas de peaje para las autopistas de la ciudad de Buenos Aires

La justicia porteña aprobó hoy un nuevo cuadro tarifario para las autopistas de la ciudad de Buenos Aires -Illia, 25 de Mayo y Perito Moreno- que comenzará a regir desde la madrugada del miércoles y modifica las definidas el 5 de agosto último.

La medida tiene lugar luego de que la empresa concesionaria, Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), le pidiera a la jueza Elena Liberatori que reconsiderara su resolución del 2 de agosto en la que fijaba topes de aumento del 28,8% para las tarifas respecto de las vigentes en febrero último, informó la empresa a través de un comunicado



La medida adoptada por la jueza titular del juzgado N° 4 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, además de estipular aumentos, del 37% promedio, incluye el descuento del 15% para todos los usuarios de TelePASE propuesto por AUSA.



De esta forma, un vehículo liviano de 2 ejes que utilice las autopistas 25 de Mayo o Perito Moreno y adopte el sistema TelePASE pagará 29,75 pesos en hora no pico y 42,5 pesos en hora pico, mientras que para un vehículo pesado de 2 ejes, la tarifa con el beneficio será de 51 pesos en hora no pico y de 68 en hora pico.



En cambio, aquellos automovilistas que no adhieran al sistema abonarán 35 pesos en hora no pico y 50 pesos en hora pico, mientras que los camiones de 2 ejes pagarán 60 y 80 pesos respectivamente.



Para la autopista Illia, los valores con descuento serán de 12,75 pesos en horario no pico y 21,25 en horario pico para los vehículos livianos de 2 ejes, mientras que los camiones de 2 ejes pagarán 21,25 y 34 pesos. Aquellos automovilistas que no estén adheridos al TelePASE pagarán 15 y 25 pesos, mientras que la tarifa para camiones de 2 ejes será de 25 y 40 pesos.



AUSA informó que el servicio TelePASE puede tramitarse a través de la página web www.ausa.com.ar/telepase o desde el 0800-666-7277, de 9 a 13 y de 14 a 18.



La medida judicial tendrá carácter transitorio hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en la Cámara.



El conflicto con los peajes comenzó en febrero, cuando AUSA aumentó el cuadro tarifario con subas de hasta el 83% y los legisladores José Campagnoli y Andrea Conde presentaron un recurso de amparo afirmando que la suba no se correspondía con las evaluaciones técnicas, que indicaban que el incremento no podría ser mayor al 28,8%