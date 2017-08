15/08/2017 - 19:31 | Zonales / Recuerdan la obligación de justificar la omisión del voto en las PASO del domingo Herramientas: Compartir: La jueza federal María Romilda Servini recordó hoy la obligación de justificar la no emisión de voto en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se desarrollaron el domingo en todo el país. La magistrada, con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, aclaró que los porteños podrán realizar el trámite "personalmente o por intermedio de otra persona” en la sede ubicada en la calle Tucumán 1320, los días hábiles entre las 7.30 y las 16.30.



Los interesados en reclamar la justificación para no emisión del sufragio deben presentarse con la documentación pertinente y el DNI del elector afectado.



Todos aquellos electores que no votaron el domingo, tienen un plazo de 60 días para justificar la no emisión con la constancia que lo acredite.



Según recordó la Cámara Nacional Electoral, aquellos que no votaron en las PASO podrán hacerlo en las elecciones generales del 22 de octubre pero tendrán que justificar porque no lo hicieron en las primarias. Volver