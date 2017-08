Cambiemos, a pasos de lograr quórum propio en el Senado bonaerense si repiten en octubre los números de las PASO

El Frente Cambiemos que gobierna la provincia de Buenos Aires, lograría el ingreso de 12 senadores a la Cámara alta bonaerense en caso de que se repita en los comicios legislativos generales de octubre próximo la performance electoral en las PASO del domingo último, lo que le permitiría tener quórum propio.

Proyectando los resultados del escrutinio provisorio de las elecciones primarias en la categoría provincial, el oficialismo que conduce la gobernadora María Eugenia Vidal sumaría 34 legisladores en total al parlamento bonaerense, 12 senadores y 22 diputados.



De este modo, Cambiemos lograría quórum propio en el Senado ya que podría contar con un bloque de 25 escaños sobre los 46 que conforman el cuerpo.



Además, quedaría cerca de lograrlo también en Diputados, ya que a los 20 legisladores que conserva se añadirían 22 a partir de diciembre, con lo cual tendría 42 legisladores propios sobre los 92 de la cámara baja, con lo que quedaría como primera minoría y a cinco del quórum propio.



En tanto, si se repitieran en las elecciones de octubre los mismos guarismos alcanzados el domingo pasado, el kirchnerismo representado en Unidad Ciudadana lograría ingresar 17 diputados y siete senadores a sus bloques, lo que consolidaría al espacio que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner como la segunda fuerza en la Legislatura.



Por su parte, proyectando los resultados del domingo a las elecciones del 22 de octubre próximo, el massismo conseguiría incorporar siete diputados y cuatro senadores al parlamento provincial.



En la Primera sección electoral, que abarca los partidos del norte del Conurbano y elige 8 senadores, Cambiemos ingresaría tres senadores (Gabino Tapia Daniela Reich y Roberto Costa); el kirchnerismo otros tres (Gustavo Soos, María Teresa García y Luis Vivona) y la alianza entre massismo y Margarita Stolbizer se quedaría con los dos restantes escaños (Sebastián Galmarini y Micaela Ferraro).



En la Cuarta sección, correspondiente al noroeste de la Provincia y en donde se renuevan siete bancas en la Cámara de Senadores, Cambiemos se quedaría con tres legisladores (Juan Carlos Fiorini, Ana Laura Geloso y Leandro Blanco), Unidad Ciudadana con dos (Aldo San Pedro y María Helena Defunchio) y dos para 1País (Mario Meoni y Marianella López).



En tanto, en la Quinta sección electoral, correspondiente a los distritos de la Costa Atlántica y que elige cinco senadores, el oficialismo se quedaría con tres legisladores (Franco Bagnato, Flavia Delmonte y Lucas Fiorini), Unidad Ciudadana obtendría dos (Gervasio Bozzano y Gabriela De María); y el massimo no llegaría al piso para obtener bancas.



En la Séptima sección, en el centro de la Provincia y en donde se eligen 3 senadores, Cambiemos se quedaría con la totalidad de los escaños en disputa en octubre. Esas bancas serían para Alejandra Celillo, Alejandra Tironi y Dalton Jáuregui.



Con respecto a la cámara baja bonaerense, en la Tercera sección electoral, en el Conurbano, donde se elegirán 18 diputados, Unidad Ciudadana se quedaría con nueve legisladores (María Laura Ramírez, Julio Pereyra, Fabiana Bertino, Federico Otermín, Mariana Larroque, Facundo Tignanelli, Susana González, Juan Carlos Haljan y Cristina Vilotta), Cambiemos con seis (Adrián Urreli, Maricel Etchecoin Moro, Guillermo Sánchez, Gabriela Besana, Fernando Pérez y María Helena Torresi) y 1 País con tres (Jorge D'Onofrio, Blanca Cantero y Nicolás Russo).



En la Segunda, en el norte de la provincia y que elige 11 diputados, Cambiemos se queda con seis escaños (Santiago Passaglia, Sandra Paris, Matías Ranzani, Andrea Bosco, Gustavo Vélez y Susana Lazzari), el kirchnerismo con tres (Mariano Pinedo, Patricia Moyano y Marcos Di Palma) y el massismo con dos (Lisandro Bobelli y Micaela Morán).



En la Sexta, en el sur bonaerense y en donde se votará para renovar los mandatos de 11 diputados, seisbancas irían para Cambiemos (Santiago Nardelli, Laura Aprile, Emiliano Balbín, Anahí Bilbao, Néstor Resico y Rosío Antinori), tres para Unidad Ciudadana (Carlos "Cuto" Moreno, Marisol Merquel y Gabriel Godoy) y dos para alianza de Massa y Margarita Stolbizer (Pablo Garate y Florencia Bevilaqua).



Finalmente, en La Plata, la Octava sección electoral donde 1Páis no llegaría al piso electoral, Cambiemos ingresaría cuatro diputados (Carolina Píparo, Diego Rovella, Carolina Barros Schelloto y Guillermo Bardón) y el kirchnerismo podría obtener dos bancas (Florencia Saintout y Guillermo Escudero).