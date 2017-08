Los intendentes kirchneristas de la Primera Sección tuvieron su primera reunión tras las PASO

Los intendentes kirchneristas de la primera sección electoral tuvieron su primer encuentro tras las PASO del domingo y, luego de una breve catarsis, analizaron el impacto electoral a nivel local y provincial, replantearon estrategias de campaña de cara a octubre y tendieron puentes con otros jefes comunales de la zona.

El cónclave tuvo lugar en Les Chaumier's, un coqueto restaurante de Moreno que está ubicado en la colectora del acceso Oeste.El camporista Walter Festa (Moreno) ofició de anfitrión y recibió en su distrito a Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Santiago Maggiotti (Navarro), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Alberto Descalzo (Ituzaongó) y Ricardo Curuchet (Marcos Paz).



Todos coincidieron en señalar que el domingo hubo una "manipulación explícita" por parte del Gobierno en la carga de los datos y distintas anomalías a lo largo del día, como escuelas que arrancaron el comicio 45 minutos después o urnas que llegaron sin boletas.



"Nos juntamos para hacer un análisis amplio de la situación y ver cómo nos armamos para las legislativas de octubre", explicó Sujarchuk.



"Vidal es Macri, no son dos cosas distintas, representan exactamente lo mismo. Son insensibles y militan la campaña en la televisión. Vidal, los últimos 15 días amanecía con Maru Botana, Almorzaba con Mirtha Legrand, cenaba con Susana Giménez y a última hora aparecía con Alejandro Fantino", sentenció Festa, aún ofuscado porque en Moreno la carga de votos en el correo se paralizó en el 95%.



"Cargaron hasta el 95%. Nuestro resultado final da 111.000 votos para Unidad Ciudadana, y están cargados 102.000. Es decir que de Moreno hay 9.000 votos que todavía no se sumaron a Unidad Ciudadana", detalló Festa.



Festa consideró que "a nivel provincial, se lograron los puntos de los que todos hablaban", y que "se hizo una buena elección dada la coyuntura".



En tanto, Nardini analizó que "la caída porcentual que tuvo el Frente 1País (que lidera Sergio Massa) benefició al Gobierno, ya que muchos de esos votos se distribuyeron o fueron directamente a Cambiemos".



Durante la charla, según indicaron las fuentes a Télam, se insistió en la necesidad de que "Cristina (Kirchner) comience a caminar los territorios".



"La campaña de comunicación debe ser más clara en los dos meses que quedan por delante. Hay que retomar los 15 ejes que en el comienzo planteó Cristina y comunicarlos de manera más clara", explicaron los intendentes a Télam.



También indicaron que "en el arranque, la campaña de Cristina fue interesante por lo novedosa", pero que "después de un tiempo, a fuerza de repeticiones, fue tornándose predecible, monótona".



Por eso, apuestan en los próximos dos meses a "mostrarse con la ex presidenta en los barrios".



"En Malvinas, hicimos una gran elección, pero sabemos que ahora hay que redoblar el esfuerzo para llevarle nuestra propuesta a la gente que votó a las demás fuerzas minoritarias", sostuvo Nardini, quien fue uno de los intendentes que ganó en su distrito, al igual que Festa, Menéndez y Sujarchuk.



"Por eso, sigo sosteniendo que hay que hablar con todos los compañeros que decidieron en las PASO participar en otro espacio político, y trabajar juntos de cara a octubre", adelantó Nardini en referencia a los intendentes que en las PASO jugaron con Florencio Randazzo.



Si bien hubo comunicaciones telefónicas con los intendentes de San Martín, Gabriel Katopodis; y de Hurlingham, Juan Zabaleta, de las que suelen "tener todo el tiempo", según se aclaró, explicaron que "ahora la responsabilidad de oficiar de mediador y llamarlos para propiciar un encuentro está en manos del "Tano" Menéndez".