15/08/2017 - 17:00 | Política / Bullrich dijo que en octubre habrá “dos alternativas” y Stolbizer lo cruzó acusándolo de ser “poco democrático” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La candidata a senadora por “1PAIS”, Margarita Stolbizer, calificó hoy como “poco democrático” al candidato oficialista Esteban Bullrich luego de que el ex ministro afirmara que en la provincia de Buenos Aires “no hay más de dos alternativas” políticas de cara a octubre. Tras evaluar los resultados de las PASO que marcaron un “empate técnico” entre el oficialismo y el espacio que lidera la ex mandataria Cristina Fernández, Unidad Ciudadana, Bullrich aseguró que en el distrito “no hay más de dos alternativas” políticas, entre las que destacó la liderada por la gobernadora María Eugenia Vidal que representa “la transformación definitiva en la provincia”.



Por eso, en diálogo con radio Mitre, el ex ministro convocó a “seguir confirmándoles” a los bonaerenses “que se puede cambiar y dejar atrás estos años de abandono que ha tenido la provincia”.



El análisis post electoral de Bullrich fue duramente cuestionado por Stolbizer, quien en octubre también competirá por una banca en el Congreso por la provincia de Buenos Aires en el frente 1 PAIS, fuerza que consiguió el tercer lugar en el distrito.



La postulante reprendió a Bullrich por “poco democrático” y le recordó que “la representación proporcional de bancas entre los que compiten” en los comicios.



“No se elige gobierno sino la composición del Congreso. Democracia es ser electo por mayoría para gobernar considerando derechos de minorías”, sostuvo la dirigente del GEN a través de u cuenta de Twitter.



Luego, le advirtió que si bien “la polarización o grieta les puede servir para conseguir votos. No sirve para construir un país mejor, justo, con igualdad de oportunidades”.



Por último cerró su descargo con una fuerte crítica hacia la ex presidenta Cristina Fernández: “No puede CFK ser la jefa o líder de la oposición. Jueces y fiscales dijeron que era la jefa o líder de una asociación ilícita”. Volver