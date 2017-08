Consideran que la baja del dólar tranquiliza a los tomadores de crédito hipotecario

El resultado de las PASO, con el triunfo del gobierno en las principales provincias y el empate técnico en Buenos Aires, genera buenas perspectivas en el negocio inmobiliario, especialmente entre los tomadores de créditos hipotecarios, que ahora están más aliviados a partir de la baja del dólar, coincidieron hoy distintos agentes inmobiliarios.

Armando Pepe, titular de la inmobiliaria que lleva su nombre, dijo a Télam que "luego del resultado de las PASO, todos los tomadores de crédito sonrieron porque bajó el dólar".



Mencionó como ejemplo que "un banco les daba $ 1.500.000 para que se compren un departamento que cuesta cerca de US$ 100.000 y tienen que salir a comprar la divisa estadounidense, que al aumentar en su valor les complicaba la operación", explicó.



"Ayer firmé dos operaciones de escritura con crédito bancario y los clientes estaban aliviados por la baja del dólar", comentó.



"El 70% de las operaciones inmobiliarias se están haciendo con crédito hipotecario y la baja de la divisa da tranquilidad a los tomadores de crédito", explicó Pepe, y agregó: "esto permitirá que crezcan los préstamos, las operaciones e inclusive la construcción que ya tiene 415.000 trabajadores en blanco".



Por su parte, el corredor Miguel Altgelt, de Negocios Inmobiliarios, dijo a Télam que "las PASO ratifican el futuro del mercado inmobiliario. Ahora el mercado está paralizado y hay algunas operaciones. Estamos lejos de una época normal, pero las perspectivas son buenas, avanza lentamente".



Para el especialista, la estabilidad del dólar "da tranquilidad hacia el futuro. Esto moviliza el mercado del inmueble chico, pero no todo el dinero de las operaciones se vuelve a reinvertir". Dijo que lo que se mueve son departamentos de US$ 60.000 a US$ 300.000, y respecto de la construcción, dijo que "no mucha gente se anima a construir con los altos valores de costos de los insumos".



En tanto, para el analista Germán Gómez Picasso, del sitio especializado Reporte Inmobiliario, los resultados de las PASO "generan previsibilidad en el sistema" y agregó que "las variaciones del tipo de cambio generaron preocupación en los tomadores de crédito y ahora este resultado les dio tranquilidad".



"Hace rato que no veíamos tanto optimismo en el sector inmobiliario a partir del crédito hipotecario. Estas elecciones consolidan ese optimismo respecto de los lineamiento del Gobierno en cuanto a los préstamos, y reafirman el camino respecto del sector de la vivienda", indicó.



"Esto genera previsibilidad al sistema. La estabilidad política le da a la gente seguridad para endeudarse en créditos a tantos años, y también hace el que Gobierno los siga impulsando", consideró.