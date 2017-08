15/08/2017 - 9:53 | Información General / Amplían el procesamiento a Jaime por enriquecimiento ilícito tras descubrirle un yate de lujo Herramientas: Compartir: ver más imágenes El juez federal Sebastián Casanello amplió hoy el procesamiento con prisión preventiva del ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, en la causa por "enriquecimiento ilícito", al dar por probado que es el real propietario de un yate de lujo cuya adquisición no pudo justificar, en una decisión que incluyó un aumento del embargo en su contra a 60.050.000 millones de pesos. "Todas las constancias recabadas en la presente permiten concluir que el verdadero dueño, oculto detrás de quien prestó el nombre para la operación de compra de los bienes, no era otro que Ricardo Jaime, quien tenía la capacidad económica real e ilícita pero no tenía la posibilidad de figurar como verdadero dueño debido al carácter espurio de su enriquecimiento", sostuvo Casanello en el fallo.



El magistrado amplió el procesamiento ya dictado al ex secretario de Transporte durante el gobierno kirchnerista, por ese delito que va camino a juicio oral al incluir entre los bienes no justificables al yate "Altamar 64", recientemente entregado a Prefectura Naval para uso estatal, en un fallo firmado el 1 de agosto pasado y conocida hoy, según la resolución.



Casanello remarcó que de acuerdo a la prueba en la causa, en ese barco "viajaban permanentemente" Jaime y conocidos y parientes suyos



El juez además amplió el procesamiento sin prisión preventiva del ex asesor de Jaime, Manuel Vázquez, como partícipe primario del enriquecimiento de un funcionario público, a raíz del rol que tuvo en las tratativas para comprar el yate con un embargo de 60 milones de pesos.



Según Casanello se creó un "conglomerado de empresas extranjeras" destinado a adquirir bienes a través de las gestiones de Vázquez, por ese entonces asesor "ad honorem" de Jaime en la Secretaría de Transporte de la Nación, mediante transferencias bancarias en distintos países "con la finalidad de ocultar el origen del dinero y el verdadero destinatario del mismo".



El yate fue encontrado en Uruguay y trasladado al país por orden judicial para ser decomisado y entregado al Estado Nacional.



En ese aspecto, para el magistrado fue "llamativo" el hecho de que hasta el momento "nadie reclamó su devolución".



También resultaron procesados como partícipes del delito Silvano del Carmen Mazzuchelli, Raúl Viola y Carlos Lluch.



Jaime fue detenido en la causa que investiga el juez federal Julián Ercolini por la compra de trenes chatarra a España y Portugal y luego Casanello también le dictó la prisión preventiva por enriquecimiento ilícito.



Además está condenado por la tragedia del tren de Once, pero este veredicto aún no está firme ya que debe pronunciarse la Cámara Federal de Casación Penal. Volver