14/08/2017 - 20:49 | Política / Unidad Ciudadana se impone en 16 de los 22 principales distritos del conurbano Herramientas: Compartir: ver más imágenes La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner obtenía el triunfo en la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires que conforman los distritos del conurbano bonaerense donde se imponía en al menos 16 de los principales 22 distritos, según el recuento provisorio de las elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas. Pese a imponerse en los principales distritos del Gran Buenos Aires, la elección general en la provincia de Buenos Aires se mantiene abierta debido a que existe una diferencia a favor de Esteban Bullrich de apenas 6.915 votos cuando restan escrutar 1.537 mesas.



Por ello, el resultado definitivo recién se conocerá cuando se realice el escrutinio definitivo que comenzará esta semana ante la justicia federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, en La Plata.



En la Primera Sección, que incluye a Tigre, San Isidro y San Martín, entre otras ciudades, y nuclea más de 4,2 millones de votantes, el kirchnerismo se imponía por apenas 4.000 sufragios con el 33,84% contra el 33,71% de Cambiemos, escrutado el 95,67% de las mesas.



Unidad Ciudadana obtenía triunfos amplios en Merlo al alcanzar el 46,59 por ciento de los votos frente a los 21,77 de Cambiemos y en Moreno donde la ex presidenta sacaba 42,62% frente a 22,59 del macrismo.



También conseguía el primer lugar en el distrito de José C. Paz, donde su intendente Mario Ishi intentó participar de la interna del Frente Justicialista pero al no lograrlo volcó su apoyo a la ex presidenta. Allí, Unión Ciudadana obtenía el 47,44 por ciento de los votos frente al 22,11 de Cambiemos.



Además conseguía un triunfo amplio en Malvinas Argentinas donde conseguía el 41,95 frente al 25,75 de Cambiemos; en General Rodríguez donde obtenía el 36,19 contra el 29,25 de Cambiemos y también se imponía en Pilar por 36,96 a 33,59.



En el distrito de Hurlingham, gobernador por Juanchi Zabaleta que apoyaba la candidatura de Florencio Randazzo, Unidad Ciudadana obtenía una leve ventaja al imponerse por 35,57 contra 33,01 de Cambiemos.



En tanto, Cambiemos ratificaba su condición de ganador en distritos gobernador por intendentes de esa coalición, tales como San Isidro donde Esteban Bullrich obtenía el 54,52 por ciento de los votos frente a los 19,23 de la ex presidenta.



El intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro también consolidaba el triunfo de Cambiemos al obtener el 40,15 por ciento de los votos frente a Unidad Ciudadana que lograba el 29,48 por ciento de los votos.



Cambiemos también se imponía en el distrito camporista de Mercedes, donde el macrismo obtenía el 43,57 por ciento de los votos contra 26,24 de Unidad Ciudadana.



Además aventajaba también por cuatro puntos a Unidad Ciudadana en el distrito randazzista de San Martín donde obtenía el 33,36 por ciento de los votos frente a 31,40 de Unidad Ciudadana.



Cambiemos lograba una leve ventaja además en Ituzaingó, gobernador por el peronista Alberto Descalzo donde obtenía 34,05 frente a 33,63 de Unidad Ciudadana y en San Fernando también hacía lo propio por 30,54 a 28,12 y 28 del candidato a senador de 1 País Sergio Massa.



En esa sección, computado el 98 por ciento de las mesas, Massa lograba el triunfo con el 29,81 por ciento de los votos frente al 29,41 de Cambiemos y 27,46 de Unidad Ciudadana.



En la Tercera sección, que supera a la Primera por unos 10.000 votantes e incluye a La Matanza, Lomas de Zamora y Lanús, entre otros partidos, Unidad Ciudadana en la PASO para senador ganó por más de 400.000 votos: un 41,20% frente al 28,34% de Cambiemos, escrutado el 94,60% de las mesas.



Allí, el centro de la batalla se dio en La Matanza, donde Unidad Ciudadana obtenía el 46,73 por ciento de los votos frente a los 24,49 de Cambiemos cuando aún restar escrutar 158 mesas en las que el kirchnerismo considera que podrían darle el triunfo a nivel provincial.



La ex presidenta ganaba también con comodidad en Almirante Brown donde obtenía el 40,99 por ciento de los votos frente al 26,01 de Cambiemos lo mismo que en Avellaneda donde sacaba 38,40 contra el 32,79 del macrismo.



Otro distrito afín para la ex presidenta era Berazategui donde obtenía el 41,34 frente al 26,35 de Cambiemos lo mismo que Esteban Echeverría donde conseguía el 39,41 contra el 28,57 de Cambiemos.



En Ezeiza, Unidad Ciudadana conseguí el 40,74 por ciento de los votos frente al 25,76 de Cambiemos y en Florencio Varela, otro territorio kirchnerista se imponía por el 49,03 frente al 22,64 de Cambiemos.



Unidad Ciudadana logró imponerse también en Quilmes, que gobierna el intendente de Cambiemos Martiniano Molina, al obtener el 37,35 frente al 32,58 del macrismo, mientras que en el otro distrito gobernador por Cambiemos como es Lanús, la elección se presenta con final abierto.



En la categoría a senador nacional, se impone Unidad Ciudadana por 34,87 a 34,72 de Cambiemos, pero la ecuación cambia en diputados nacionales donde el macrismo obtiene el triunfo por el 35 por ciento frente al 33,42 de Unidad Ciudadana.



