Tras el empate técnico en la provincia, Vidal ratificó el reclamo por el Fondo del Conurbano

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ratificó hoy el reclamo para que sea actualizado el Fondo del Conurbano bonaerense, que permanece congelado desde 1996, como uno de los aspectos principales que llevará adelante su gestión y Cambiemos con miras a las elecciones de octubre.



“Pelear por el Fondo del Conurbano es mi obligación y mi responsabilidad”, aseguró Vidal durante una conferencia de prensa en la Ciudad de Buenos Aires en referencia a los fondos que su distrito pretende recuperar y que podrían ser destinados a obras en territorio bonaerense, como cloacas, hospitales y escuelas.



En ese marco, la gobernadora sostuvo que “hemos sido discriminados y no puede ser que exista un fondo donde todas las provincias participen y la que menos reciba sea la de Buenos Aires. Eso es insostenible. Vamos a seguir dando pelea para que los bonaerenses tengan lo que corresponde".



El Fondo del Conurbano fue creado en 1992 y se financia con el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las Ganancias, aunque en 1996 se fijó un tope de 650 millones de pesos para Buenos Aires y el excedente de lo recaudado por este impuesto se comenzó a repartir entre el resto de las provincias.



Según consta en el reclamo que el distrito llevó ante la Corte Suprema de Justicia, la Provincia aporta entre el 37 y el 40 por ciento de los fondos a la Nación, en tanto recibe el 18 por ciento de fondos coparticipables.



Poco después de las elecciones primarias en las que Cambiemos y Unidad Ciudadana, cuya lista a senadores encabezó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mantenían un “empate técnico”, el equipo de candidatos a cargos legislativos del oficialismo reforzó el reclamo de Vidal sobre el Fondo del Conurbano, y también dio a conocer una serie de iniciativas que desplegará durante la campaña con miras a los comicios generales.



Así fue que Esteban Bullrich adelantó que insistirá con el tratamiento en la Cámara alta del proyecto del Ejecutivo sobre la reforma electoral que incluye la implementación de la Boleta Electrónica; así como también trabajará para lograr un debate a nivel nacional de la ley que agrava las penas por agresiones a docentes que rige en la provincia y sobre “una baja los impuestos para fortalecer la creación de empleo”.



Por su parte, su compañera de lista, Gladys González, respaldó el pedido por el fondo, lo que permitirá, a su entender, tener presupuesto para invertir en obras en la provincia, “como agua potable, asfalto y cloacas”.



La postulante a senadora se refirió además a la labor frente a los casos de violencia de género e infantil y sobre la ampliación de la red de refugios para mujeres que son víctimas de violencia dado que, dijo, cuando la gestión de Vidal asumió “había solamente dos y estaban desmantelados”.



A su turno, la actual legisladora porteña y candidata a diputada nacional Graciela Ocaña manifestó su idea de continuar con “la lucha contra la corrupción”, trabajar en una reforma al Código Procesal Penal y en la recuperación de activos provenientes de ilícitos.



Por su parte, Héctor “Toty” Flores mencionó la conformación en el Parlamento de una oficina de convergencia entre organizaciones no gubernamentales y el Congreso como un espacio destinado a “acercar la política a la gente”.